プロeスポーツチーム「REJECT」Marvel Rivals部門 tobiコーチ加入のお知らせ

株式会社REJECT(本社:東京都港区、代表取締役:甲山翔也)が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、Marvel Rivals部門にコーチとしてtobiが加入したことをお知らせいたします。

【tobi選手について】

tobiは、Overwatch Leagueで選手・コーチとして活躍し、Overwatch World Cupでは韓国代表として世界一に輝いた実績を持つ、オーバーウォッチコミュニティの“レジェンドプレイヤー”として知られる人物です。現在はMarvel Rivals Championship Season 0での優勝実績もあり、プレイヤーとしての実力も健在。経験・実績ともに申し分ないコーチとしてREJECTの強化に貢献します。

【tobi選手からのコメント】

Hello, I’m Tobi.

After competing as a professional FPS player and working as a coach, I discovered Marvel Rivals and was inspired to jump back in. I reunited with former teammates and won Season 0 Asia. I may be joining the team a bit late, but I’m fully committed to helping us succeed on the global stage as the team’s coach.

REJECT Marvel Rivals部門は、2025年5月に開幕した賞金総額300万ドルの公式グローバルトーナメント「Marvel Rivals IGNITE」への出場が決定しており、6月12日からのGROUP STAGE WEEK1に臨みます。

REJECTは今後も、アジアから世界の頂点を目指し、さらなる成長と挑戦を続けてまいります。Marvel Rivals部門へのご声援を、ぜひよろしくお願いいたします。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUPのパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、2018年に設立されたeスポーツ企業です。プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギアの開発・展開、タレントマネジメント、イベントプロデュースなど、eスポーツに関する総合エンターテインメント事業を展開しています。

