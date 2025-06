¡ÚÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û¹ß¿å³ÎÎ¨70¡ó°Ê¾å¤Ç¤ªÆÀ¡ª²÷Å¬¤Ê´ÛÆâ¤Ç¡¢¤ª¤È¤Ê¤â¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡ª±«¤ÎÆü¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡ÖRain¥Ü¥¦¥×¥é¥ó¡×ÅÐ¾ì

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創出する品川プリンスホテル(所在地:東京都港区高輪4-10-30、総支配人:春山新悟)は、2025年6月13日(金)から7月18日(金)までの期間限定で、雨の日限定のボウリングプラン「Rainボウプラン」を販売いたします。

ボウリングセンター 内観(品川プリンスホテル)

本年も各地で梅雨入りとなり、ジメジメとした気候に気分も沈みがちなシーズン。屋外レジャーは天候に左右されがちですが、敷地内に豊富なエンターテインメント施設を有する当ホテルでは、気象庁の天気予報で東京都の降水確率が、「虹の7色」にちなみ70%以上と発表された平日限定で、どなたでも気軽にボウリングセンターをご利用いただける特別料金プランをご用意いたしました。

「雨の日だから諦める」から、「雨の日だからこそ楽しめる」へ。「雨上がりの七色」に願いを込め、お一人でもご家族や仲間とでも、天候を気にせずアクティブに満喫できる時間をご提供いたします。

本年3月に開業したTAKANAWA GATEWAY CITYとともに、日本と世界をつなぐ玄関口としてますます活気あふれる高輪・品川エリアにおいて、ホテルコンセプト“FUN! Goes On”のもと、交流とコミュニケーションの場としての価値を発信し、お客さまが心身ともに快適に楽しめる新たな体験を創出してまいります。

【雨の日スペシャル】 Rainボウプラン 概要

快適な館内でストライク!(品川プリンスホテル)

【場所】

ボウリングセンター(アネックスタワー1F・2F)

【期間】

2025年6月13日(金)~7月18日(金)まで

※平日限定

【受付時間】

11:00A.M.~5:00P.M.

【営業時間】

[平 日]11:00A.M.~9:00P.M.(火曜日~7:00P.M.)

[土休日]10:00A.M.~8:00P.M.

【特別料金】

3ゲーム+貸靴付き \2,200(税込)

※一般/学生/中学生以下 一律

【内容】

当日気象庁HPで10:00A.M.時点の東京都の降水確率が70%以上の場合特別料金を適用

【URL】

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/bowling/

【ご予約・お問合せ】

ボウリングセンター <直通>

TEL:03-3440-1116(営業時間内)

※写真はイメージです。

※大会実施日や貸切営業日は除く。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※上記内容はリリース時点(6月11日)の情報です。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』(品川プリンスホテル)FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521室

【レストラン】

10 ヵ所

【宴会場】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他