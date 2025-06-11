¡ÚÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û¹ß¿å³ÎÎ¨70¡ó°Ê¾å¤Ç¤ªÆÀ¡ª²÷Å¬¤Ê´ÛÆâ¤Ç¡¢¤ª¤È¤Ê¤â¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡ª±«¤ÎÆü¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡ÖRain¥Ü¥¦¥×¥é¥ó¡×ÅÐ¾ì
FUN¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-30¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§½Õ»³¿·¸ç¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¸ÂÄê¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥×¥é¥ó¡ÖRain¥Ü¥¦¥×¥é¥ó¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡¡Æâ´Ñ¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
ËÜÇ¯¤â³ÆÃÏ¤ÇÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥á¥¸¥á¤È¤·¤¿µ¤¸õ¤Ëµ¤Ê¬¤âÄÀ¤ß¤¬¤Á¤Ê¥·ー¥º¥ó¡£²°³°¥ì¥¸¥ãー¤ÏÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËËÉÙ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤òÍ¤¹¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ÇÅìµþÅÔ¤Î¹ß¿å³ÎÎ¨¤¬¡¢¡ÖÆú¤Î7¿§¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß70¡ó°Ê¾å¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±«¤ÎÆü¤À¤«¤éÄü¤á¤ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö±«¤ÎÆü¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡×¤Ø¡£¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¼·¿§¡×¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¤ª°ì¿Í¤Ç¤â¤´²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Ç¤â¡¢Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËËþµÊ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤¿TAKANAWA GATEWAY CITY¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¹âÎØ¡¦ÉÊÀî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÈFUN! Goes On¡É¤Î¤â¤È¡¢¸òÎ®¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±«¤ÎÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Û Rain¥Ü¥¦¥×¥é¥ó ³µÍ×
²÷Å¬¤Ê´ÛÆâ¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ª¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û
¡¡¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ïー1F¡¦2F¡Ë
¡Ú´ü´Ö¡Û
¡¡2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¡¡¢¨Ê¿Æü¸ÂÄê
¡Ú¼õÉÕ»þ´Ö¡Û
¡¡11:00A.M.～5:00P.M.
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
¡¡¡ÎÊ¿¡¡Æü¡Ï11:00A.M.～9:00P.M.¡Ê²ÐÍËÆü～7:00P.M.¡Ë
¡¡¡ÎÅÚµÙÆü¡Ï10:00A.M.～8:00P.M.
¡ÚÆÃÊÌÎÁ¶â¡Û
¡¡3¥²ー¥à¡ÜÂß·¤ÉÕ¤ \2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨°ìÈÌ¡¿³ØÀ¸¡¿Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¡¡°ìÎ§
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡ÅöÆüµ¤¾ÝÄ£HP¤Ç10:00A.M.»þÅÀ¤ÎÅìµþÅÔ¤Î¹ß¿å³ÎÎ¨¤¬70¡ó°Ê¾å¤Î¾ì¹çÆÃÊÌÎÁ¶â¤òÅ¬ÍÑ
¡ÚURL¡Û
¡¡https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/bowling/
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¡¡¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー ¡ãÄ¾ÄÌ¡ä
¡¡TEL:03-3440-1116¡Ê±Ä¶È»þ´ÖÆâ¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Âç²ñ¼Â»ÜÆü¤äÂßÀÚ±Ä¶ÈÆü¤Ï½ü¤¯¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶ÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê6·î11Æü¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡ØFUN! Goes On¡Ù¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
FUN! Goes On - ¤¢¤Îº¢¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤Î³Ú¤·¤¤¤¬¤³¤³¤Ë -
ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¸¼´Ø¸ý¡ÖSHINAGAWA¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎFUN¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Î¹¤Î·×²è¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¡£¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ±¤Â³¤±¤ë¡£¤¢¤Îº¢¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤Î³Ú¤·¤¤¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¡¢¼¡Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤â¤Þ¤¿¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎFUN¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡³µÍ×
ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë
¡Ú³« ¶È Æü¡Û
¡¡1978 Ç¯ 7 ·î 11 Æü
¡ÚµÒ ¼¼ ¿ô¡Û
¡¡3,521¼¼
¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Û
¡¡10 ¥õ½ê
¡Ú±ã²ñ¾ì¡Û
¡¡40 ¼¼
¡Ú¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Û
¿åÂ²´Û¡¢±Ç²è´Û¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢¥´¥ë¥Õ¥»¥ó¥¿ー¡¢¥×ー¥ë Â¾