トーベ・ヤンソンが1950年代に描いたイラストが彩る陽気な「パーティー コレクション」がムーミン アラビアから登場

フィスカース ジャパン株式会社(所在地:東京都千代田区)が展開するフィンランドのライフスタイルブランド「ムーミン アラビア」は、ムーミン80周年を記念し、テーブルセッティングを明るいお祝いムードに変える「パーティー コレクション」を6月18日(水)より限定発売します。

新しいコレクションで、いつでも陽気にパーティーを!

ムーミン谷の住人には、特別な日や気軽な乾杯、あるいは突然の来客など、パーティーを開く機会がたくさんあります。新しいムーミン アラビアの「パーティー コレクション」は、急なイベントにもぴったりのラインナップが揃います。予期せず訪れた友人のためにお菓子を作る時や、大切な人のお祝いに手の込んだディナーを用意する時も、タンブラーからキッチンタオル、テーブルマットが揃う新しい「パーティー コレクション」は、活き活きとしたムーミンと仲間たちが出迎え、テーブルを囲む人々を笑顔にします。

トーベ・ヤンソンが描く1950年代の愛されるイラスト

「パーティー コレクション」は、ムーミンとその仲間たちをカラフルな色彩で描き、遊び心あふれるレトロな雰囲気の幾何学模様を施しました。鮮やかな色彩のアイテムは、テーブルをまるで明るい太陽で照らし、色とりどりのお花があふれるように彩ります。明るいイエローとグリーンを基調に、ピンクとライトブルーがエッジを効かせ、果樹や花々、星、そしてプリマドンナの馬に乗るムーミントロールなど、全てが愛らしく活き活きとしています。

トーベ・ヤンソンはもともと、1956年にストックマンデパートにて発売されたカーテンのためにこれらのイラストを描きました。今回、この明るく楽しい、そしてどこかレトロで懐かしい、この愛されるべきイラストが、テーブルやキッチンに寄り添う新しい「パーティー コレクション」としてリバイバルしました。

【商品概要】

タンブラーペア 本体価格 4,000円 / 税込価格 4,400円タンブラーペア 本体価格 4,000円 / 税込価格 4,400円ピッチャー本体価格 5,000円 / 税込価格 5,500円キッチンタオル 50X70cm 2枚セット(パーティ イエロー) 本体価格 3,800円 / 税込価格 4,180円 ※一部販売店舗限定キッチンタオル 50X70cm 2枚セット(パーティ グリーン) 本体価格 3,800円 / 税込価格 4,180 ※一部販売店舗限定ポットホルダー 22X22cm 2個セット (パーティ イエロー) 本体価格 2,700円 / 税込価格 2,970円 ※一部販売店舗限定ポットホルダー 22X22cm 2個セット (パーティ グリーン) 本体価格 2,700円 / 税込価格 2,970円 ※一部販売店舗限定 ※販売日未定テーブルマット(パーティ イエロー) 本体価格 2,000円 / 税込価格 2,200円 ※一部販売店舗限定テーブルマット(パーティ グリーン) 本体価格 2,000円 / 税込価格 2,200円 ※一部販売店舗限定エプロン 本体価格 3,500円 / 税込価格 3,850円 ※一部販売店舗限定ペーパーナプキン 本体価格 1,000円 / 税込価格 1,100円ハサミ 21cm 本体価格 4,500円 / 税込価格 4,950円

木製トレイ35cm 本体価格 6,000円 / 税込価格 6,600円

■ムーミン アラビアについて

アラビアはフィンランド、ヘルシンキ郊外の「アラビア」地区で1873年に創業以来、約150年にわたり、フィンランドの日常生活の中で愛されてきたテーブルウェアブランド。ムーミンとのコラボレーションであるムーミン アラビアは1950年代から続いているシリーズです。

1990年代初めからはデザイナー、トーベ・スロッテがトーベ・ヤンソンの原画をもとに描きあげたイラストをコラージュしてデザインしています。 ムーミンたちは、仲間と一緒に過ごすこと、いいことがあったらお祝いすること、自分のための時間をもつことの大切さを教えてくれます。ムーミン アラビアのアイテムがあれば、忙しい日常から抜け出して、ムーミンたちとゆったり過ごす魔法のひととき「Mooments of Magic」を過ごすことができるでしょう。

■Fiskarsグループについて

「フィスカース(Fiskars)」は、フィンランドの小さな村の製鉄所として1649年に設立された、370年以上の歴史を誇るブランドです。現在はフィスカース、ロイヤル コペンハーゲン、ウェッジウッド、イッタラ、ガーバーなど、世界的に有名なブランドを抱える大手ライフスタイルグループ企業に成長しました。“クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)”の大切な要素と考えるフィンランド発の企業らしく、象徴的な製品、強固なブランド力、世界的な志を持つフィスカースグループの使命は、家、庭、屋外での人々の生活を豊かにすることです。“Making the everyday extraordinary(毎日をこの上ない特別な日にする)”を提供することを目指して、フィスカース ジャパンは2017年に発足いたしました。