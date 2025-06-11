発売開始！冷やしながらスマホを充電！ダブル冷却機能を備えた、3-IN-1ワイヤレス充電器。今なら10％OFFクーポン適用中！お得なこの機会をお見逃しなく！
株式会社SUNONE
ゲームや動画視聴などでスマホを長時間使用すると 気になる「発熱」。 スマートフォンのバッテリーは熱に弱く、充電時の過度な発熱は、 バッテリーの劣化や動作不良の原因になります。
SUPWELL充電スタンドはこの問題を全て解決します。
3台の充電器の機能がこの1台に。Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台の同時充電が可能です。
ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。 従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。 Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。
販売情報
発売日：2025年06月05日開始
掲載期間：2025年06月30日まで
＼CAMPFIRE限定先行販売／
割引き率の高い商品から売り切れますので、お早めにお買い求め下さい。
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※上記以外の割引も数量限定でご用意あり。
なお、本クラウドファンディングは2025年06月05日開始いたします！
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URL：
https://camp-fire.jp/projects/854558/view?ctoken=s2fHvZNRJ83gokoy