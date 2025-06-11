『ドラゴンクエストウォーク』リアルおみやげプロジェクト番外編「ウォークカステラ」好評販売中！

株式会社スクウェア・エニックスリアルおみやげプロジェクト番外編「ウォークカステラ」

株式会社スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』（対応機種：iOS／Android）にて、リアルおみやげプロジェクト番外編「ウォークカステラ」が文明堂東京公式オンラインショップにて好評販売中です。この機会に是非ご賞味ください。

「ウォークカステラ」商品情報

- 商品名：ウォークカステラ- 販売価格：4,860円（税込）- 販売期間：2025年5月27日（火）11:00～7月中旬まで

※商品が無くなり次第、販売終了となります。

※販売期間は予告なく変更となる場合があります。

※将来再販売する可能性があります。

ご購入方法

「株式会社文明堂東京 公式オンラインショップ」よりお買い求めいただけます。詳しくは、リアルおみやげプロジェクト番外編「ウォークカステラ」特設サイトをご確認ください。

https://www.dragonquest.jp/walk/omiyage/ex1/

※生産個数に限りがございますので、売り切れの場合はご容赦ください。

＜タイトル概要＞

タイトル:ドラゴンクエストウォーク

ジャンル:位置情報RPG

対応機種:スマートフォンアプリ（iOS/Android）

配信開始日:配信中（2019年9月12日）

料金形態:アイテム課金型（基本プレイ無料）

公式サイト:https://www.dragonquest.jp/walk/

公式X（旧Twitter）:https://twitter.com/dqwalk

＜制作スタッフ＞

ゼネラルディレクター:堀井雄二

キャラクターデザイン:鳥山明

音楽:すぎやまこういち

開発:株式会社コロプラ

企画・制作:株式会社スクウェア・エニックス

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

＜株式会社スクウェア・エニックスについて＞

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,400万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億300万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）