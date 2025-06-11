LIVE AZUMA 2025　出演アーティスト第4弾発表！

10月18日（土）

cero / 田我流 -Band Set- / FNCY (ZEN-LA-ROCK / G.RINA / 鎮座 DOPENESS) /

HEY-SMITH / INI / IS:SUE / Omoinotake / レキシ / S.A.R. / SATOH / Saucy Dog /

柴田聡子 (BAND SET) / THE ORAL CIGARETTES

10月19日（日）

chelmico / D.A.N. / Dragon Ash / 04 Limited Sazabys / Hammer Head Shark / in-d /

木村カエラ / Kohjiya / ⿊夢 / 礼賛/ RIP SLYME / 湘南乃風 / sumika / WEST.

…and more!

(alphabetical order)

福島市のあづま総合運動公園を会場に2022年にスタートしたLIVE AZUMAは今年で4年目。6月の

ジメジメした空気を吹き飛ばすように、第４弾アーティスト及び出演日が発表です。

出演が決定したのは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2」で、

“国民プロデューサー”の投票によって選ばれ、昨年リリースした SINGLEがミリオンを達成するなど

世界中が注目している11人組グローバルボーイズグループINI。様々な人にとっての”sumika（住処）”のような場所になって欲しいとの願いを込めて結成され、楽しい事、可笑しな事、テンションが上がることをモ ットーに活動をし続けるsumika。バンドメジャーデビューして以降「リルラ リルハ」「Butterfly」などヒット曲をリリース。最近は絵本やエッセイ本を発売するなど幅広く活動しており、昨年デビュー20 周年を迎えた木村カエラ。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から新たに登場したRIN、NANO、YUUKI、RINO による4人組ガールズグループIS:SUE。00年代オルタナティブサウンドが印象的でありながら、ながいひゆ(Vo) のどこか懐かしさを感じる歌声がフィットし、芯のある音楽とフロアを掌握する重厚で壮麗なライブが各所で注目を集めるニューカマーHammar Head Shark。国内外の多様なアー ティストと独自のクリエイティブを重ね、楽曲のリリースやシークレットパーティ“FLAG”を開催するなど東京のローカルシーンに爪痕を残し続けている期待のロックデュオ SATOH。HIP HOP勢からは、2020 年の本格キャリアのスタート以降、自らのトラックや第一線を走る走るアーティストとの客演などで評価を上げ続け、Mステへの出演などさらなる活動の広がりを期待させるラッパー/ソングライターのKohjiya。ZEN-LA-ROCK／G.RINA／鎮座 DOPENESSからなるユニットFNCY。 以上の8組のラインナップが発表です。

チケットは、イープラス先行先着販売が絶賛販売中。すでにソールドアウトの日程もある駐車券に、 新たな券種が追加になりました。オフィシャルサイトから購入可能ですので、是非チェックしてみてく ださい。

＜チケット＞

【2日通し券】 ：22,500円（税込）/ スタンド席付：26,000円（税込）

【1日券】 ：12,000円（税込）/ スタンド席付：14,000円（税込）

【2日通し券】 ：14,000円（税込）/ スタンド席付：17,500円（税込）

【1日券】 ： 7,900円（税込）/ スタンド席付： 9,900円（税込）

【大駐車場2日通し駐車場券】 ：6,000円（税込）

【大駐車場1日駐車券】 ：3,000円（税込）

【場外臨時駐車場2日通し駐車券】 ：5,000円（税込）

【場外臨時駐車場1日駐車券】 ：2,500円（税込）

【サイクル民家園駐車場2日通し駐車券】：6,000 円（税込）

【サイクル民家園駐車場1日駐車券】 ：3,000 円（税込）

【大駐車場バイク2日通し駐車券】 ：4,000円（税込）

【大駐車場バイク1日駐車券】 ：2,000円（税込）

＜イープラス先行受付（先着）＞

6 月 3 日（火）17:00～7 月 13 日（日）23:59 まで

申し込みURL：https://eplus.jp/live-azuma/

また、今年も福島駅西口と会場を繋ぐシャトルバスの発着も決定。駅から約20分とスムーズに会場に

到着できるので、是非こちらのシャトルバスも有効活用してください。

＜LIVE AZUMA 2024 アフタームービー＞

今後も出演アーティストの発表や、LIVE AZUMA名物とも言える厳選グルメやイチオシアイテムの

ショップ出店など楽しみなコンテンツの公開も予定されています。オフィシャルサイトやSNSをチェックして続報をご期待ください。

【名 称】LIVE AZUMA 2025

（読み方：ライブアヅマ ニーゼロニーゴー）

【日 程】2025年10月18日(土) 、19日（日）

OPEN10:00 / START11:00（予定）

【会 場】あづま総合運動公園 / 福島あづま球場

（〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1番地）

【OFFICIAL SITE】https://liveazuma.jp

【OFFICIAL SNS】Ｘ：twitter.com/liveazuma

Facebook：www.facebook.com/liveazuma

Instagram：www.instagram.com/liveazuma

【協 賛】Coleman/日本たばこ産業株式会社/株式会社ファイブスター/株式会社 JTB/東邦銀行/株式会社奥久慈塙蒸留所/ねっか

【後 援】福島県/福島市/福島商工会議所/J-WAVE/ NACK5/ニッポン放送/仙台放送/

さくらんぼテレビ

【協 力】（公財）福島県都市公園・緑化協会/NEO

【主 催】LIVE AZUMA実行委員会

福島テレビ株式会社

株式会社クリエイティブマンプロダクション

株式会社フライング・ベコ