¡ÚLINE MUSIC¡ÛLINE MUSIC¤¬10¼þÇ¯¡ª10Ç¯Ê¬¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ½¸¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¸ø³«

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¡Î2019Ç¯¡ÏPretender / OfficialÉ¦ÃËdism
¡Î2020Ç¯¡ÏI LOVE... / OfficialÉ¦ÃËdism
¡Î2021Ç¯¡ÏButter / BTS
¡Î2022Ç¯¡ÏBye-Good-Bye / BE:FIRST
¡Î2023Ç¯¡Ï¥¢¥¤¥É¥ë / YOASOBI
¡Î2024Ç¯¡ÏBling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
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¡Î5°Ì¡Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤· / ¿ûÅÄ¾Úö
¡Î6°Ì¡ÏHAPPY BIRTHDAY / back number
¡Î7°Ì¡ÏÌë¤Ë¶î¤±¤ë / YOASOBI
¡Î8°Ì¡Ï¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー / Í¥Î¤
¡Î9°Ì¡ÏI LOVE... / OfficialÉ¦ÃËdism
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¡Î3°Ì¡ÏDynamite / BTS
¡Î4°Ì¡ÏBling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
¡Î5°Ì¡ÏStand by me, Stand by you. / Ê¿°æ Âç
¡Î6°Ì¡ÏYOKAZE / ÊÑÂÖ¿Â»Î¥¯¥é¥Ö
¡Î7°Ì¡ÏÆú / ¿ûÅÄ¾Úö
¡Î8°Ì¡Ï±ê / LiSA
¡Î9°Ì¡ÏButter / BTS
¡Î10°Ì¡ÏSubtitle / OfficialÉ¦ÃËdism
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