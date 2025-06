¡ÚLINE MUSIC¡ÛLINE MUSIC¤¬10¼þÇ¯¡ª10Ç¯Ê¬¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ½¸¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¸ø³«

LINEヤフー株式会社

LINE MUSIC株式会社は、「LINE MUSIC」の10周年を記念し、10年間を振り返る音楽ランキングを公開しました。

日本発の音楽ストリーミングサービスとして、2015年にサービス提供を開始したLINE MUSICは、2025年6月11日(水)に10周年を迎えます。「LINE MUSIC」は、LINE MUSIC アプリひとつで1億曲以上の幅広いジャンルの楽曲を利用シーンや気分に応じて、いつでもどこでも聴くことができるほか、最新ランキングやミュージックビデオ、カラオケまで、音楽をまるごと楽しめる定額制音楽サービスです。また、LINEのプロフィール、LINE電話の着信音・呼び出し音を音楽でカスタマイズできる機能や、1,500万種類以上のLINEスタンプが使い放題など、LINE MUSICならではの機能も提供しています。

今回、サービス提供開始から“10年”という特別な節目に、「LINE MUSIC」で10年間に最も再生・設定された「楽曲」「アーティスト」「LINEプロフィールBGM」「LINE着うた(R)︎」を振り返ります。

また、LINE MUSIC10周年では、ユーザーの皆さまへ感謝を込めて、順次キャンペーンを開催します。すでに開催中のLINE MUSICの年間一般プランが1年間半額となるLINE MUSIC年間プラン半額キャンペーンに加え、6月23日(月)からは、10年分の感謝を込めたユーザー感謝キャンペーンの開催が決定しました。詳細は後日LINE MUSIC公式SNSなどでお知らせします。

さらに今後「LINE MUSIC」では、アーティストとファンの距離を縮め、“推し活”を応援する新機能を追加予定です。

【10周年特設ページ】https://lin.ee/RNENDYU/lnms

■「LINE MUSIC」10周年!サービス開始の10年間を振り返る!

サービス提供を開始した2015年から10年間にユーザーのみなさまが「LINE MUSIC」で最も再生した「楽曲」「アーティスト」「LINEプロフィールBGM」「LINE着うた(R)︎」を振り返ります。

<1>LINE MUSIC10周年「年間楽曲ランキング」

LINE MUSICで2015年からの10年間にそれぞれの年を彩った「楽曲」を振り返ります。映画・ドラマ・アニメの主題歌として話題となった楽曲をはじめ、世界的大ヒットを記録した楽曲まで、各年を象徴する名曲揃いの「年間楽曲ランキング」。ランキングページ(https://lin.ee/VhQklT9/lnms)ではTOP10までを公開しています。

[2015年]Summer Madness feat. Afrojack /三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

[2016年]トリセツ / 西野カナ

[2017年]Shape of You / Ed Sheeran

[2018年]さよならエレジー / 菅田将暉

[2019年]Pretender / Official髭男dism

[2020年]I LOVE... / Official髭男dism

[2021年]Butter / BTS

[2022年]Bye-Good-Bye / BE:FIRST

[2023年]アイドル / YOASOBI

[2024年]Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

<2>LINE MUSIC 10周年「年間ベストアーティスト」

LINE MUSICで2015年からの各年に最も再生された「アーティスト」を振り返ります。リアルな恋愛観を綴った歌詞と透明感のある歌声でファンを魅了する西野カナ(2015年・2016年)をはじめ、圧倒的なパフォーマンスと歌唱力で世界中を魅了するBTS(2018年・2021年)、さまざまなジャンルをルーツとした音楽で全世代から支持を集め続けているOfficial髭男dism(2020年・2022年)、数々の名曲を生み出し国民的人気を誇るMrs. GREEN APPLE(2023年・2024年)など、音楽シーンをけん引したアーティストたちがベストアーティストに輝きました。

[2015年]西野カナ

[2016年]西野カナ

[2017年]AAA

[2018年]BTS

[2019年]あいみょん

[2020年]Official髭男dism

[2021年]BTS

[2022年]Official髭男dism

[2023年]Mrs. GREEN APPLE

[2024年]Mrs. GREEN APPLE

<3>LINE MUSIC 10周年「LINEプロフィールBGMランキング総合TOP10」(集計期間:2016/1/21~2024/12/31)

LINEのプロフィール画面にBGMとして好きな曲を設定できる機能「LINEプロフィールBGM」にて、最もBGMに設定された楽曲を1位から10位までのランキングで振り返ります。

※プロフィールBGMは2016年1月リリース

[1位]Pretender / Official髭男dism

[2位]マリーゴールド / あいみょん

[3位]白日 / King Gnu

[4位]クリスマスソング / back number

[5位]まちがいさがし / 菅田将暉

[6位]HAPPY BIRTHDAY / back number

[7位]夜に駆ける / YOASOBI

[8位]ドライフラワー / 優里

[9位]I LOVE... / Official髭男dism

[10位]115万キロのフィルム / Official髭男dism

<4>LINE MUSIC 10周年「LINE着うた(R)︎ランキング総合TOP10」(集計期間:2016/8/17~2024/12/31)

LINE電話の着信音・呼出音着を好きな音楽でカスタマイズできる機能「LINE着うた(R)︎」にて、最も着うたに設定された楽曲を1位から10位までのランキングで振り返ります。

※LINE着うたは2016年8月リリース

※有料会員またはLYPプレミアム会員がご利用いただける機能です

※「着うた(R)︎」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標または登録商標です

[1位]ドライフラワー / 優里

[2位]W / X / Y / Tani Yuuki

[3位]Dynamite / BTS

[4位]Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

[5位]Stand by me, Stand by you. / 平井 大

[6位]YOKAZE / 変態紳士クラブ

[7位]虹 / 菅田将暉

[8位]炎 / LiSA

[9位]Butter / BTS

[10位]Subtitle / Official髭男dism

■LINE MUSIC 年間プラン半額キャンペーン開催中!

LINE MUSICの年間一般プランが1年間半額となるキャンペーンを開催中です。2026年3月31日までの期間中、LINE STORE(https://store.line.me/family/music/ja)からLINE MUSICの年間一般プランをご登録いただくと、通常価格9,600円が1年間半額の4,800円※1にてご利用いただけるお得なキャンペーンです。さらに、初めてLINE MUSICをご利用いただく方は、無料お試し期間が通常1ヶ月間のところ、今だけ3ヶ月無料となり、最大15ヶ月間4,800円(ひと月あたり320円※2)とお得にLINE MUSICを始めることができます。

※1:LINE STOREから決済した場合に限ります。2年目以降は通常価格(9,600円/年)が適用されます

※2:新規で年間プラン(12ヶ月)のご登録および初回限定3ヶ月無料が適用された場合

【開催期間】開催中~2026年3月31日(火)まで

【キャンペーンページ】https://lin.ee/bZqBgBK/lnms

「LINE MUSIC」は、次の10年に向け、より多くのユーザーが世界中の楽曲・アーティストに出会えるような架け橋となるべくサービスの向上に務めるとともに、音楽ストリーミングサービスの楽しみ方を提案・発信し、日本の音楽市場の活性化を目指してまいります。

【LINE MUSIC アプリ概要】

「LINE MUSIC」は、邦楽・洋楽問わず1億曲以上の幅広いジャンルの楽曲を利用シーンや気分に応じて、いつでもどこでも聴くことができる国内最大級の音楽ストリーミングサービスです。楽曲を"聴く"ことはもちろん、「LINE MUSIC」ひとつで、MV(ミュージックビデオ)の視聴や、カラオケ機能など<聴く・見る・歌う>音楽をまるごとお楽しみいただけます。業界最速※1のリアルタイムランキングでは、音楽の「イマ」がわかるほか、"あの頃"のヒット曲や季節など、テーマごとの人気曲を集めた「プレイリスト」で気分に合わせて音楽に出会うことができます。また、「LINE」との連携により、好きな楽曲をLINEのプロフィールやトークルームに設定できるほか、LINEスタンプ プレミアムとも連携し、LINE MUSICの有料ユーザーなら対象のLINEスタンプが無料で使えるなど、LINEならではの新しい音楽体験をお届けしています。さらに、アーティストとファンがより近づけるような機会を提供したいという想いのもと、LINE MUSIC有料ユーザー※2を対象にしたオリジナルイベントやプレゼントキャンペーンを定期的に企画しております。

※1 1時間ごとに集計する「リアルタイムランキング」

※2 無料体験中のユーザーも対象

