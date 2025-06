ネイチャーポジティブに向けて世界から学ぶ、Nature Business Labをスタート

angle reserve株式会社

angleReserve株式会社(本社:東京都港区)の代表 伊藤 啓二が、生物多様性やBiodiversity Creditなど、ネイチャーポジティブ実現に向けて必要な情報を学んでいく「Nature Business Lab」をスタートすることをお知らせします。

(詳細は https://note.com/keijiito/m/m6806d55649d3(https://note.com/keijiito/m/m6806d55649d3) にてご確認いただけます。)

サービスの目的や背景

生物多様性をはじめとするキーワードに触れる機会は増えてきた一方、まだまだ最先端の情報やロールモデルに出会える機会は、国内には多くありません。実際、企業の担当者と話しながら、情報収集や学習に苦労されている方は多いです。特に、海外の取り組みなど、日本ですぐにはアクセスしにくい情報については、強いニーズを目の当たりにしてきました。

代表の伊藤も、慶應義塾大学・UCLA・Cambridgeにて環境 x ビジネスを学び、現在まさにNature Businessに取り組む中で、日本で得られる情報の少なさを痛感し、今回のNature Business Labの立ち上げに至りました。

Nature Business Labの取り組みについて

1つ目の取り組みとして、noteでの発信を開始します。

このマガジンでは、なるべく新しい、世界の情報を、現地での実体験も踏まえながら書いていく予定です。

マガジン

生物多様性ビジネスやNature Capitalをはじめとする、Nature Businessについて学んでいきます。Nature Positive(ネイチャーポジティブ)、Biodiversity(生物多様性)、Regeration(リジェネレーション)、Nature Capital(自然資本)など、世界の最新情報を一緒に学びましょう。

note マガジン(https://note.com/keijiito/n/na73477a6422c?magazine_key=m6806d55649d3)より

初回記事:"Nature Business"を創る。そして拡げる。#NBL

実際の記事:https://note.com/keijiito/m/m6806d55649d3note.com/keijiito/n/na73477a6422c?magazine_key=m6806d55649d3

【当社代表プロフィール】

伊藤 啓二 (Keiji Ito)

プロフィール

慶應義塾大学およびUCLAで環境 x ビジネスを学ぶ。

大学卒業後、リクルートやシリコンバレー発スタートアップにて新規事業開発に従事した後、2回の起業~エクジットを経験。2024年より環境保護事業「angleReserve」を開始。

その他の活動

公益財団法人 山田長満奨学会 選考委員、学校法人同窓会評議員議員、iU 情報経営イノベーション専門職大学 客員准教授、2020年Google Accelarator Programに、2023年G-StarXに選出、「Most Inspiring CEOs from Japan Fostering a Culture of Innovation in 2023」に選出(Entrepreneur誌 APAC)

【当社へのお問い合わせ先・会社情報】

▼問合せ方法

興味・関心のある方は、当社HPよりお問い合わせください。

https://angle-reserve.com/

▼会社概要

本社所在地:東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者:代表取締役 伊藤 啓二 / Keiji Ito

会社名:angle reserve株式会社

設立:2024年5月15日

HP:https://angle-reserve.com/

▼お客様からのお問い合わせ先

E-mail:info@angle-reserve.com

▼報道関係者からのお問合せ先

angle reserve株式会社 広報担当

メールアドレス:press@angle-reserve.com