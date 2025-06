福岡市「Colive Fukuoka 2025」10月開催決定。スタートアップとデジタルノマドの“共創”を目指す

株式会社 遊行

デジタルノマドなど海外高度人材市場に向けて事業開発・マーケティング支援を行う株式会社 遊行(本社:福岡県福岡市、代表取締役 :大瀬良 亮)は2025年10月、アジア最大級の共創型滞在プログラム「Colive Fukuoka(コリブ・フクオカ)2025」を開催します。

本プログラムは、デジタルノマドのみならず、福岡への企業進出や投資を検討する海外市場に向けて「福岡に滞在し、地域とつながり、ビジネスを共に創る」新しい滞在体験を提供するものです。同時期に開催予定の福岡スタートアップイニシアティブ「RAMEN TECH」と合わせて、福岡市ならびに九州の魅力を長期間にわたり味わってもらう全国に例のない取り組みとなっています。

開催まで100日を切った本日より、参加者の募集に加え、登壇者・スポンサー・パートナーの公募を開始します。詳しくは特設サイトをご覧ください。

特設サイト:https://colivefukuoka.com/(https://colivefukuoka.com/)

「Colive Fukuoka 2025」開催背景

国境を越えて、地域と未来を共につくる。

「Colive Fukuoka 2025」は、起業家や投資家、リモートワーカーなどが福岡に滞在し、地域と関わりながらライフスタイルや働き方を模索する滞在型プログラムです。2023年から始まり、2024年には45カ国から436人が参加、推定1.1億円以上の経済波及効果を生みました。

参照:Colive Fukuoka 2024「成果レポート」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000122938.html)

2024年には日本政府による「デジタルノマドビザ」の導入もあり、観光を超えた人材・起業誘致の文脈でも注目を集めています。福岡市は全国の自治体に先駆けてデジタルノマドを受け入れてきた都市であり、3回目となる今回は「社会課題と向き合う未来志向の発信」と「地域ビジネスとの連携強化」を柱に、より実践的で持続可能な仕組みづくりを目指します。

10月のプログラム期間中には、カンファレンスや「RAMEN TECH(スタートアップ)」のほか、地域のアートや文化、自然を体験できる多様なプログラムを展開。街全体を舞台に、訪れた人たちにとって福岡が“次の拠点”に選ばれるような、学びと出会いを提供します。

「Colive Fukuoka 2025」6つのコンテンツの柱

(1)「Colive Fukuoka Summit(仮)」2025年10月2日(木)~3日(金)

Colive Fukuoka Summitは、「これからのライフスタイル」をテーマにしたカンファレンスです。国内外から、あらゆる分野の専門家を招待。「生きがい」や「道(DO)」をテーマに、グローバルな参加者に向けて、日本ならではの価値観に触れる場を提供します。

(2)「Synapse Festival」 2025年10月4日(土)~5日(日)

能古島の自然を舞台に音楽、アート、ヨガなど多彩なカルチャー体験を展開。創造性を解き放つ時間を提供。大人になる中で遠ざかってしまった、子どもの頃のような“まっすぐな感性”を思い出し、もう一度自分自身と向き合える時間を提供します。

(3)「RAMEN TECH」 2025年10月6日(月)~12日(日)

福岡スタートアップイニシアティブ「RAMEN TECH」の期間中は、市内各所で多数のスタートアップ関連イベントが開催。Colive Fukuokaもグローバル人材の誘致やサイドイベントの企画などで連携し、福岡市のグローバルスタートアップエコシステムを加速します。

(4)「サイドイベント」 2025年10月6日(月)~10日(金)

起業家や学生、地域住民が主催する日替わりイベント。アート・カラオケ・食事会など多様な交流を通じて、福岡の暮らしに深く触れる機会を創出。福岡、ひいては日本ならではのコミュニティとの交流を促すことで、観光では味わえない地域没入型の体験を提供します。

(5)「道(DO)体験」2025年10月6日(月)~10日(金)

茶道や書道など日本の精神文化を通じて「生きる力」や自己理解を深める。参加者の内面的成長も支援。世界が注目する日本の精神性を学ぶことで、現代人が見失いがちな「生きる上で大切なこと」を再認識できる体験を届けていきます。

(6)「エクスカーション」2025年10月6日(月)~10日(金)

福岡市近郊の山や海へ。自然資源を活かした長期滞在のきっかけづくりと、オーバーツーリズム対策もふまえた企画です。デジタルノマドの「次の訪問先」を見つけるための情報収集として、Colive Fukuokaが機能していきます。

Colive Fukuoka 2025 :すでに動き始めているデジタルノマドとの「3つの共創」

Colive Fukuoka 2024の実績を踏まえ、グローバルなデジタルノマド関連企業と連携し、地域とデジタルノマドとの新たな価値創造に取り組んでいます。本年度はすでに3つの共創事業が開催前から決定しており、今後も地域社会との連携を深めながら更なる協業を進めていく予定です。

(1)【学生】ドイツの学びながら旅するプログラム「Study Packer」と連携し、日独学生の交流プロジェクトを実施予定

ドイツを拠点に旅をしながら学ぶプログラムを提供する「Study Packer」と協業し、ドイツの大学生と地域の大学生が交流するプロジェクトが始動。8名のドイツ人大学生が福岡市をはじめとする国内の大学生と、学びを共有するプログラムを創出します。

(2)【アート】イギリスのアーティストMolly Maine氏による福岡での展覧会を開催。ロンドンでの個展を経て実現

Colive Fukuoka 2024登壇のMolly氏が、日本でのデジタルノマド滞在から着想を得て、英国大使館の支援のもとロンドンで個展を開催。これを受け、Molly氏の凱旋訪日と福岡での展示会が決定。継続的な取り組みだからこその企画がここに生まれました。

(3)【スタートアップ】ベルギーのスタートアップDatatim社と連携し、Colive Fukuoka専用のチケット決済・交流プラットフォームを開発中

チケット決済や参加者同士の交流を円滑化するため、Colive Fukuoka専用の参加プラットフォームを、デジタルノマド兼起業家のDatatim BV社との協業により共同開発。ベルギーのスタートアップと連携したことで、チケット決済はユーロ建てとなります。今後、言語や通貨について日本との連携を支援し、福岡市へのスタートアップ進出のモデルケースとして取り組みを進めていきます。

「Colive Fukuoka 2025」開催概要

- 名称:Colive Fukuoka 2025(読み:コリブフクオカ 2025)- 日程:2025年10月1日(水)~10月31日(金)- 会場:福岡市内各所および九州地域- 参加登録(無料):https://colivefukuoka.com- 参加パス:- - (1)3days:2025年10月01日(水)~03日(金)- - (2)10days(スタンダード):2025年10月01日(水)~10日(金)- - (3)1month(コリビング):2025年10月01日(水)~31日(金)

※現在「早割」を実施中。パスの詳細な価格は、特設サイトをご覧ください。

主催・運営について

主催・運営からのメッセージ

- Colive Fukuoka運営事務局(事務局の窓口:株式会社 遊行)- 「Colive Fukuoka Summit(仮)」は福岡市が主催

カンファレンス主催者:福岡市 経済観光文化局観光コンベンション部 観光産業課観光産業係長 横山 裕一氏

2023年より開始した「Colive Fukuoka」も今年で3年目を迎えます。今年からはイベント全体を民間団体と福岡市の共催で実施し、官民でのコラボレーションを更に進め、より魅力的なイベントへと進化させてまいります。毎年10月に開催しているこの「Colive Fukuoka」が、過去に参加されたデジタルノマド達の再開の場となり、また、まだ見ぬ新たなデジタルノマド達が日本と接続し、愛着を深めていただく場となるよう、運営メンバー一同で全力を尽くしてまいります。「Welcome to Fukuoka!」

企画・運営:「Colive Fukuoka 2025」Co-Founder / 株式会社 遊行 代表取締役CEO 大瀬良 亮

Colive Fukuokaは、福岡市がこれまで積み上げてきたスタートアップエコシステムとより距離を近づけながら、この実績が「福岡市への新しい来訪動機」となるインフラづくりを目指す取り組みです。福岡、並びに九州ならではの観光コンテンツを提供しながらも、滞在中にビジネスマッチング機会の創出を行うことで、デジタルノマドを中心とした来訪者らが、長期的に福岡に滞在していく新しいエコシステム創造の象徴になると期待しています。

「Colive Fukuoka 2025」連携・参加募集

「Colive Fukuoka 2025」では、共に未来をつくる企業・団体・自治体との連携を募集しています。詳細や応募方法は、特設サイトをご覧ください。

【募集中の連携枠】

株式会社 遊行について

- 公式スポンサー(自治体・地域事業者向け特典あり)https://colivefukuoka.com/sponsorships- パートナー/アンバサダー(個人・団体向け)https://colivefukuoka.com/partner- メディアパートナー(取材・プロモーション連携) https://colivefukuoka.com/partner- ボランティア(学生・デジタルノマド歓迎)https://colivefukuoka.com/posts/VolunteerApplicationsOpen

「Be where you are meant to be.(いるべき場所に、いられる世界へ。)」をビジョンに、日本初となるデジタルノマド市場専門の商品開発・マーケティング支援事業を展開しています。

〈企業概要〉

会社名:株式会社 遊行(ゆぎょう)

代表取締役CEO:大瀬良 亮(おおせら りょう)

設立年月日:2022年9月28日

所在地:福岡県福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル the company キャナルシティ博多

企業HP:https://yugyo.work/