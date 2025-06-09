【L′ECHOPPE】 Fresh Vintage Weekend
株式会社ベイクルーズ
■会社概要
Fresh Vintage Weekend
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Week1：6/14- "French American"
Week2：6/21- "Sport,Classic,Gear"
Week3：6/28- "U.S.A."
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開催店舗
L’ECHOPPE渋谷店
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レショップに新鮮な古着が入荷します。
のバイイング・トリップで数多くストックしてきたヨーロッパやアメリカのヴィンテージ・ウェア。
ファッションを楽しみ、学び、味付けをして、足し引きできるようなものが数多く揃いました。
3週に渡って週末に販売開始いたします。
レショップ初夏の一大イベント。ぜひこの機会にご覧ください。
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■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/
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