ラムダン・トゥアミが手掛けるブランド「DIE DREI BERGE」やレーベル「A YOUNG HIKER」が、コンセプトストア「V.A.」にて6月より展開スタート

株式会社ジュン(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木進、以下「ジュン」)は、コンセプトストア「V.A.(ヴイエー)」にて、「OFFICINE UNIVERSELLE BULY(オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー)」の創業者 Ramdane Touhami(ラムダン・トゥアミ)氏が手掛けるブランド「DIE DREI BERGE(ディ・ドライベーグ)」、「A YOUNG HIKER(ア・ヤングハイカー)」、「PERMANENT FILES(パーマネント ファイルズ)」の取り扱いを2025年6月9日(月)よりスタートいたします。

先月、日本初上陸したRamdane Touhami氏による新コンセプトショップ「WORDS, SOUNDS, COLORS & SHAPES」。同ショップ内でも展開されている、2024年にパリでローンチされた「DIE DREI BERGE」は、「最上級カジュアルウェアブランド」をコンセプトに、世界中から厳選した素材を使用したアイテムを展開しています。「V.A.」では、太番手の10番糸から織られた生地を使ったムラ感のあるミリタリージャケットや、オーガニックコットンを使用した上質なシャツなどをセレクト。

また、世界中から集めたアウトドアウエア&ギアをセレクトしたレーベル「A YOUNG HIKER」からは、Ramdane Touhami氏がプロデュースする、スイスの山岳地帯ミューレン村にある「HOTEL DREI BERGE(ホテル ドライベーグ)」の店内にも飾られている、徴的な山々のペナントも多数取り扱いいたします。

本コレクションは、「V.A.」店舗限定での取り扱い展開となりますので、ぜひチェックしてみてください。

【商品詳細】 ※一部抜粋

- DIE DREI BERGE

MILITARY JACKET STONE WASHED \63,800MULTI-POCKET SAX BLUE SHIRT \45,100DIE DREI BERGE PORCELAIN CUP \5,500

- A YOUNG HIKER

KILIMANDJARO PENNANT \5,500Petrichor x Die Drei Berge - Scent-bon - Best Way To Perfume A Room \6,820UMBRELLA - 16 FLAGS \9,900

【ストア概要】

・場所:V.A.(東京都渋谷区神宮前6-1-9)

・営業時間:10:00~20:00

・公式Instagram(@va.tokyo):https://www.instagram.com/va.tokyo/

【Ramdane Touhami】

1974年、モロッコ系フランス人。妻のヴィクトワール・ドゥ・タイヤックとともに1803年創業のフランスの総合美容薬局「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー」の創業者。これまでにパリの百貨店「ボン・マルシェ」やロンドンの「リバティ」のアーティスティック・ディレクターを歴任。

【DIE DREI BERGE】

Ramdane Touhamiが手掛けるブランド。「最上級カジュアルウェアブランド」をコンセプトに、環境負荷の少ない昔ながらの技術を駆使しながら、長く愛用してもらえる最高に美しいプロダクトを作ることをテーマに、日本とイタリアで製造・縫製されたウェアやシューズ、アクセサリーなどを展開する。最高品質のシーアイランドコットンやウールを使った上質なウェアから、ラムダンが経営するスイス・ミューレン村の宿泊施設〈HOTEL DREI BERGE(ホテル・ドライベーグ)〉のためにデザインされたテーブルウェアまで、いつまでも大切に使いたくなるような、ラグジュアリーで遊び心あふれるプロダクトが充実。

【A YOUNG HIKER】

世界中から集めたアウトドアウエア&ギアをセレクトしたレーベル。日本びいきのラムダンが目利きをしたヨーロッパ初上陸の日本ブランドも多数。オリジナル商品も制作している。