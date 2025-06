TUFS Cinemaアラブ映画特集を開催

国立大学法人 東京外国語大学

東京外国語大学(東京都府中市、学長:春名 展生)は、運動と紛争の記憶をテーマとする2本のアラブ・ドキュメンタリー映画を上映します。

第1回目の7月14日に上映する『フェミニスト・インシャッラー:アラブ・フェミニズムの歴史を語る』では、100年以上続くアラブ地域でのフェミニズム運動を描き、第2回目の7月19日に上映する『土地と海』では、レバノン内戦から50年を経た今なお続く紛争の記憶の継承と喪失に迫ります。

それぞれ、上映後には専門家による解説やトークセッションを行い、映像だけでは捉えきることのできなかったそれぞれの地域の社会背景についても理解を深めます。

アラブ映画特集 第1回(7月14日)

上映作品:『フェミニスト・インシャッラー:アラブ・フェミニズムの歴史を語る』

日時:2025年7月14日(月)18:00開映

会場:東京外国語大学 アゴラ・グローバル

プロメテウス・ホール(東京都府中市朝日町3-11-1)

プログラム:

・『フェミニスト・インシャッラー:

アラブ・フェミニズムの歴史を語る』本編上映(52分)

・上映後解説/パネルディスカッション(別紙詳細)

その他:入場無料、先着501名、事前登録制

https://sanda.tufs.ac.jp/event/tc250714form/

『フェミニスト・インシャッラー:アラブ・フェミニズムの歴史を語る』 (c) Drôle de Trameアラブ映画特集 第2回(7月19日)

上映作品:『土地と海』

日時:2025年7月19日(土)14:00開映

会場:東京外国語大学 アゴラ・グローバル

プロメテウス・ホール(東京都府中市朝日町3-11-1)

プログラム:

・監督からのメッセージ(動画上映)

Daniele Rugo(映画監督)・

Carmen Abou Jaoude(共同製作者)

・映画『土地と海』本編上映(73分)

・上映後解説/トーク(別紙詳細)

その他:入場無料、先着501名、事前登録制

https://sanda.tufs.ac.jp/event/tc250714form/

『土地と海』

第1回 2025年7月14日(月)

上映作品『フェミニスト・インシャッラー:アラブ・フェミニズムの歴史を語る』

【あらすじ】 20世紀初頭のフェミニズムの「誕生」から、現代の若い活動家たちによるインターネットやアートを用いた運動まで、エジプト、モロッコ、アルジェリア、チュニジアを舞台に、過去100年の展開を見ていきます。「女性の解放」がナショナリズムや植民地主義からどのような影響を受けたのか、各地で何が求められ、どのような声があげられてきたのか、未公開のアーカイブや活動家たちの独占インタビューを交えながら、歴史的な視点からアラブ・フェミニズムに迫ります。

【本作について】 映画監督であり作家でもあるフェリエル・ベン・マフムードは、本作において20世紀初頭から21世紀まで、レバノンから、チュニジア、エジプト、アルジェリア、モロッコ、サウジアラビアまで、時間的・空間的に移動を繰り返しつつ、アラブ女性を取り巻くジェンダー公正のための闘いに光をあてていきます。映画の舞台はアラブ地域であるが、その中で投げかけられるのは、地域に限定されない普遍的な問いです。作品の最後に「私はアラブ世界の女性たちの運動を支持します」というプラカードをかかげる人々が映し出されるが、日本を含む世界における近年のフェミニズム運動の高まりとのつながりという点でも、今、自分たちの周りで何が起きているのか、何が必要なのかを考えるきっかけの一つになればと願っています。

上映会のチラシ画像

【作品情報】

監督:フェリエル・ベン・マフムード (Feriel Ben Mahmoud)

2014年 / フランス / 52分 / アラビア語・フランス語 / 日本語字幕

原題 Feminists Insha’Allah! The Story of Arab Feminism

【上映後のトーク】

解説:後藤絵美(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授)

パネルディスカッション(司会:後藤 絵美)

パネラー:

カラム・アッバース(エジプト・カイロ大学文学部哲学科講師)

岡崎 弘樹(亜細亜大学国際関係学部准教授)

鷹木 恵子(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所フェロー)

※同時通訳あり(協力:大学院日英通訳・翻訳実践プログラム)

【主催等情報】

共催:

東京外国語大学TUFS Cinema

科研費若手研究「近現代アラブ思想・文学における「共存」構想とその実践」(代表:岡崎弘樹)

科研費基盤研究(B)「現代の多様化と多様性尊重をめぐるムスリム・コミュニティの課題とその解決方法の研究」(代表:後藤絵美)

第2回 2025年7月19日(土)

上映作品『土地と海』

【あらすじ】 レバノンでは、内戦(1975-90)の勃発から50年の節目を迎える今もなお、庭園や学校、海の底など、市民生活の場や町の風景のあちこちに多くの遺体が埋もれており、家族らは愛する人の遺骨の帰還を待ち続けています。本作は、地中に隠されたレバノンの歴史と、いまだ癒えない人々の悲しみに光をあて、内戦の記憶と向き合うことの重要性を問いかけます。監督のダニエル・ルーゴ氏は、証言者の顔をあえて映さず、その声を紛争中の映像や現在の風景と重ねることで、内戦の暴力とその残された影響を静かに、しかし力強く描いていきます。

【本作について】 本作『土地と海』は、レバノン内戦によって行方不明となった人々と、その家族が抱える沈黙と苦悩に迫るドキュメンタリーです。ナレーションを務める作家の故イリヤース・フーリー氏(1948-2024)は、レバノンの海を、遺体が沈む無数の集団墓地として語ります。その風景に重ねられる家族の「声」は、平凡に見える場所に眠る暴力と死の記憶を呼び覚まします。顔を映さず、声と風景だけで構成される映像は、拉致・強制失踪という「見えない暴力」の本質と、それに抗う記憶の回復、そして対話の重要性を静かに訴えかけます。残された家族が求めるのは「真実」と「遺骨」、すなわち故人を尊厳をもって迎え入れることです。集団墓地の保存や証言の記録は、忘却に抗う手段であり、移行期正義への第一歩でもあります。こうした問題は、レバノンに限らず、ボスニア、イラク、コロンビアなどの内戦後の社会にも共通するものであり、世界各地で起こる紛争の記憶と正義をめぐる課題と深く響き合っています。

上映会のチラシ

【作品情報】

監督:ダニエル・ルーゴ

共同製作者:カルメン・アブー・ジャウデ、ダニエル・ルーゴ

原作テキスト・ナレーション:イリヤース・フーリー

2023年/レバノン・イギリス/73分/アラビア語/日本語字幕/原題 The Soil and The Sea(アラビア語 Bahr wa Turab)

【上映後のトーク】

登壇者:

岡部友樹(神戸大学 大学教育推進機構グローバル教育センター 特命助教)

児玉恵美(日本学術振興会PD・専修大学)

司会:黒木英充(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 教授)

【主催等情報】

共催:

東京外国語大学TUFS Cinema

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所基幹研究「「記憶」のフィールド・アーカイビング: イスラームがつなぐ共生社会の動態の解明」