A BATHING APE(R)︎ × HELINOX

株式会社 ノーウェア

BAPE(R)が15周年を迎えたHelinoxとコラボレーション 都市と自然をつなぐアウトドアアイテムが登場

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎)」は、創立15周年を迎えた「Helinox(ヘリノックス)」とのコラボレーションを発表します。

Helinoxは、2009年に合金加工のリーディングカンパニーであるDAC社が立ち上げたアウトドアファニチャーブランド。ブランド名は、ギリシャ神話の太陽神「Helios」と夜の女神「Nox」を組み合わせた造語で、昼夜を問わず快適な休息を提供するという理念が込められています。Helinoxの製品には、自社開発のアルミ合金「TH72M」が使用されており、軽量でありながら高い強度と柔軟性を実現。コンパクトに折りたためる携帯性や、吊り下げ式のシート構造による快適な座り心地が特長です。また、酸を使用しない独自の陽極酸化処理「GREEN ANODIZING」を採用し、環境への配慮も行っています。



今回のコラボレーションでは、Helinoxの代表作「チェアワン」をはじめ、コンパクトな「チェアワンミニ」、2人用ベンチ、そしてテーブルを、BAPE(R)︎のオリジナルカモフラージュ柄であるグリーンの“ABC CAMO”でユニークにアレンジ。さらに、BAPE(R)のシグネチャーモデル「Shark Full Zip Hoodie(シャークフルジップフーディ)」もラインアップに加わります。

BAPE(R)︎ X HELINOX ABC CAMO CHAIR ONECOLOR: GREEN\33,000- (税込)

BAPE(R)︎ X HELINOX ABC CAMO CHAIR ONE MINICOLOR: GREEN\27,500- (税込)

「チェアワン」は、数々の受賞歴を誇るHelinoxのフラッグシップモデル。吊り下げ式の構造による快適な座り心地に加え、背もたれには通気性の高いメッシュ素材を使用。4本の足が柔軟に回転して地面をしっかりと捉えるため、凹凸のある地形でも抜群の安定感を発揮します。正面・背面にはコラボレーションロゴ、背面にはリフレクタータグをあしらった仕様。両ブランドのロゴをラバープリントした収納用バッグはチェアに取り付け可能で、小物入れとしても活用できます。サイズは高さ65cm、座面高33.5cm。

「チェアワンミニ」は、「チェアワン」の快適性をそのままに、500mlペットボトル程の重さで、持ち運びに便利な最軽量コンパクトモデルです。高さ43.5cm、座面高24cmで、子どもにも使いやすいサイズ感。対荷重は90kgと、大人でも安心して使用可能です。こちらも収納用バッグ付き。

BAPE(R)︎ X HELINOX ABC CAMO BENCHCOLOR: GREEN\55,000- (税込)

BAPE(R)︎ X HELINOX ABC CAMO TABLE ONE HARD TOPCOLOR: GREEN\35,200- (税込)

2人掛けのベンチには、キャンプ用のコット(簡易ベッド)に用いられる技術を応用。優れた安定感と耐久性、心地よい座り心地、高い携帯性を兼ね備えています。

「テーブルワン」は、折りたたみ可能でコンパクトに収納できるアウトドアテーブル。天板に樹脂プレートを内蔵したハードトップ仕様で、グラスなどを置いても安定感があります。「チェアワン」シリーズとの相性も良く、快適なアウトドアセットとして活躍します。2つのカップホルダーが付き。収納用バッグには、両ブランドのロゴをラバープリントしました。

BAPE(R)︎ X HELINOX SHARK FULL ZIP HOODIECOLOR: BLACK\49,500- (税込)



「Shark Full Zip Hoodie」は、Helinoxの創立15周年を記念したスペシャルモデル。ブラックの“ABC CAMO”をベースに、Helinoxのイメージカラーであるシアンブルーをアクセントに加えた特別なデザインとなっています。

本コレクションは2025年6月14日(土)、A BATHING APE(R)︎正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STORE、Helinoxのオフィシャルオンラインストアにて、数量限定で発売します。

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R) カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram : @bape_japan

Facebook : @BAPE.OFFICIAL

X : @BAPEOFFICIAL

LINE : @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.