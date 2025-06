2025年5月24日世界最大級の学生ピッチコンテスト「WSP2025 (World Student Pitch) 」が韓国大会を初開催！

株式会社ホステック

◆学生スタートアップが集結した「WSP Korea 2025」開催レポート

2025年5月24日(土)、韓国・ソウル国立大学近郊のコワーキングスペース「desker basecamp with nonce」にて、世界最大級の学生スタートアップピッチコンテスト「WSP(World Student Pitch)」の韓国大会「WSP Korea 2025」が初開催されました。

「WSP2025 (World Student Pitch) 」

本大会は、韓国国内の大学に在籍する学生を対象に開催され、全国各地から12チームがエントリー。その中から選考を通過した6チームがファイナリストとして登壇し、先進性と実用性を兼ね備えたビジネスアイデアを披露しました。

◆栄冠はRevitaに

見事優勝を果たしたのは、AIと安価なハードウェアを融合させ、次世代スマート農業の実現を目指す「Revita」。賞金2,000,000ウォンが授与されたほか、2025年7月に京都で開催予定の日本最大級スタートアップカンファレンス「IVS2025」内「学生ピッチ甲子園」への登壇権も獲得しました。

準優勝には、バイオマス由来の天然原料を活用し、射出成形用グレードの素材開発とプラスチック代替製品の製造を目指す「Studio Dasiwave」が選出されました。

◆開催概要

日程: 2025年5月24日(土)

会場:desker basecamep with nonce

主催:WSP Organizing Committee

スポンサー: クレドホールディングス株式会社

パートナーシップ:Seoul National Unviersity Student Startup Venture Network

応募数: 12チーム

出身大学:Seoul National University,Yonsei University,Pukyong National University,Kyunghee University,Handong Global University,Hankuk Academy of Foreign Studies,Kyungpook National University,Konkuk University,Korea University,Kangnam University,POSTECH,Hongik University,Incheon National University,Hankuk University of Foreign Studies,Ajou University,Soonchunhyang University,UC Berkeley,용인한국외국어대학교부설고등학교

当日の参加者数: 約30名(学生・起業家・審査員・関係者含む)

◆審査員

Mr. Solah Ayubi(Edu-content creator / Sakola Kita)Ms. Yuna Hong(VC at Capstone Partners / The Plato)Ms. Sophie Jeong(CEO, Bearable Co., Ltd.)Mr. Keonho Park(Investment Analyst, Dunamu & Partners)

◆入賞チームとプロジェクト概要

優勝(1位):Revita(https://revita.kr/dashboard/overview)

AIと安価なハードウェアの融合で、次世代のスマート農業を実現を目指す。

準優勝(2位):Studio Dasiwave(http://www.dasiwave.com)

バイオマス由来の天然原料を活用し、射出成形用グレードの開発からプラスチック代替製品の製造を目指す。

◆「WSP (World Student Pitch)」今後の展開

WSPはシンガポール・インドネシア大会に続き今回の韓国大会を皮切りに、インド、フィリピン、アメリカ、ヨーロッパなどでの国際展開を予定しています。2026年には、各国代表チームが一堂に会する「WSP世界大会」の開催も控えており、世界中の学生起業家の挑戦の場としてさらに発展していく予定です。

