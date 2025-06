アメリカ・カリフォルニア産「カルローズ」試食プロモーション実施全国のイオン系列店 約500店舗で展開

USAライス連合会 日本代表事務所

カリフォルニア生まれのお米「カルローズ」の認知拡大とプロモーション活動を展開するUSAライス連合会 日本代表事務所(本部:米国バージニア州)は、イオン株式会社による、カルローズ100%使用米「かろやか」の6月6日(金)発売にあわせ、6から7月の週末に全国のイオン約500店舗で展開する試食プロモーションをサポートします。

6月7日に実施した試食プロモーションの様子(イオン倉敷店)

「カルローズ」は、短粒種よりもやや長めの粒を持つジャポニカ系のお米で、カリフォルニア州で最も多く栽培されるオリジナル品種です。日本のお米(単粒種)と、タイ米などに代表される長粒種の中間に位置し、双方の優れた点を持ち合わせ、ほどよい粘りと軽い食感が魅力です。オイルやドレッシング、スープと合わせてもベタつかず、粒感が損なわれないため、サラダやリゾット、チャーハン、カレーなど、幅広い料理に適しています。

イオン株式会社の公式ウェブサイトでは、「カルローズ」を美味しく炊くためのコツやご家庭で手軽に作れるレシピが紹介されています。また、USAライス連合会のウェブサイトへのリンクも貼られており、「カルローズ」の多様なおコメ料理のレシピもご覧いただくことが出来ます。本取り組みを通じて、より多くの消費者の皆様に「カルローズ」を味わっていただき、新しいおコメ料理の楽しさを知っていただく機会になればと考えています。

https://www.topvalu.net/usarice/

試食プロモーション 開催概要

■実施日 :2025年6から7月の週末に実施 ※詳細は調整中

■時間 :11:00~19:00 又は 10:00~18:00 ※店舗によって異なります

■実施店舗 :全国のイオン系列店(イオン、イオンスタイル、ダイエー、マックスバリュなど)

■実施内容 :炊飯した白米を試食販売

アメリカ・カリフォルニア産 カルローズ米「かろやか」

■価格:本体 2,680円(税込 2,894円)

■内容量:4kg

■カルローズとは

「カルローズ」はカリフォルニアのバラという意味の名前を持つ、カリフォルニア州オリジナルの中粒種です。日本米に代表される「短粒種」とタイ米等で知られる「長粒種」の中間にあたり、双方の優れた点を持ち合わせ、軽い食感とアルデンテとも言える歯ごたえが特長です。

▶カルローズの詳細はこちら https://www.usarice-jp.com/about/index.html

■USAライス連合会とは

USAライス連合会(本部:米国バージニア州アーリントン)は、米国のコメ産業界の中核4団体で構成されている全国組織です。米国農務省の管轄のもとで活動を行う、非営利の外郭団体です。米国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は一切行っておりません。



