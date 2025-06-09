【岐阜グランドホテル】第185回長良川コンサート 『アイルランドの風景を聴く』
株式会社名鉄ホテルホールディングス
詳細を見る :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/events/95/
インターネット予約はこちらから :
https://inquiry.talkappi.com/inquiry/input?id=34e812cebd2664fb&member_id=277cce78-54e9-e833-0ff4-8b32ff1c9191&facility_cd=gifugrandhotel-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=
オフィシャルウェブサイト :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/
オフィシャルInstagramサイト :
https://www.instagram.com/gifugrandhotel/
岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 岩瀬正明）では、６月２５日（水）に『第185回
長良川コンサート』を開催します。
金華山＆長良川の美しい風景を眺めながら季節のフランス料理を味わった後、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみいただくこのコンサート。今回は、アイルランドの音楽をお楽しみいただきます。
詳細を見る :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/events/95/
【 第185回長良川コンサート 概要 】
日程： ２０２５年６月２５日（水）
▶ランチ １２：００～１３：３０
フランス料理「展望レストラン キャッスル」（本館12F）
▶コンサート １３：４５～１５：００
ルミエール （東館1F）
料金： お1人様 6,000円
※ランチ、コンサート、サービス料、消費税を含みます。
※日本料理（吉祥）又は中国料理（華川）をご希望の方は、
ご予約時にお申し出ください。
※コンサート会場内は指定席です。
出演： 長屋 梨沙（ケルティックハープ） ／ 望月 敬子（アイリッシュフルート 他）
曲目： ♪ダニーボーイ ♪タイタニックのポルカ ♪庭の千草 ほか
◆お申し込み・お問い合わせ
岐阜グランドホテル TEL 058-233-1111（代）まで
又は 下記からインターネット予約もできます。
インターネット予約はこちらから :
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岐阜グランドホテルについて：
長良川沿いの癒やしのリゾートホテル
ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。
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