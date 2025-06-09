ÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡¦ÆÃÁª»î¼Ì²ñ¡Ø²Æ¤Îº½¤Î¾å¡Ù¤òÅìµþ¤Ç£¶·î25Æü³«ºÅ
¡¡¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦°ÍÅÄÍµÉ§¡Ë¤Ï6·î25Æü(¿å)¤Ë¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¡Ê¿·½É¶è¿·½É3-14-20 ¿·½É¥Æ¥¢¥È¥ë¥Ó¥ëÃÏ²¼1³¬¡Ë¤Ë¤ÆÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡¦ÆÃÁª»î¼Ì²ñ¡Ö²Æ¤Îº½¤Î¾å¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¼Ì²ñ¤Ë¹ç·×200Ì¾¤ò¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»î¼Ì²ñ¤Ø¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.hochi.co.jp/info/20250625.html
¡¡±«¤¬°ìÅ©¤â¹ß¤é¤Ê¤¤¡¢¤«¤é¤«¤é¤Ë´¥¤¤¤¿²Æ¤ÎÄ¹ºê¡£5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÓ¼º´¶¤«¤éºÊ¡¦·Ã»Ò¤ÈÊÌµïÃæ¤Î¾®±º¼£¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Â¤Á¥½ê¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤â¿·¤·¤¤¿¦¤òÃµ¤µ¤º¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼£¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ëå¤Î°¤º´»Ò¤¬¡¢Ì¼¤ÎÍ¥»Ò¤òÏ¢¤ì¤ÆË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£°¤º´»Ò¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÊ¡²¬¤ÎÃË¤Î¸µ¤Ø¹Ô¤¯¤¿¤á¤·¤Ð¤é¤¯Í¥»Ò¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆÍÁ³¡¢¼£¤ÈÌÅ¤ÎÍ¥»Ò¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¡¾¾¤¿¤«»Ò
¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¡¼Ä¸¶¤æ¤»Ò¡¡¡¿ËþÅç¤Ò¤«¤ê
ÀÆÆ£ÍÛ°ìÏº¡¡Àõ°æ¹À²ð¡¡²ÖÀ¥¶×²»
¸÷ÀÐ¸¦
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¶ÌÅÄ¿¿Ìé
¸¶ºî¡§¾¾ÅÄÀµÎ´¡Êµº¶Ê¡Ö²Æ¤Îº½¤Î¾å¡×¡Ë ²»³Ú¡§¸¶ ËàÍøÉ§
À½ºî¡§±Ç²è¡Ø²Æ¤Îº½¤Î¾å¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
À½ºî´´»ö¡¦À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥¹¥¿¥¤¥ë¥¸¥ã¥à
ÇÛµë¡§¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¹
(C)2025±Ç²è¡Ø²Æ¤Îº½¤Î¾å¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
7·î4Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
<³«ºÅÍ×¹à>
Ì¾¾Î¡¡ÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡¦ÆÃÁª»î¼Ì²ñ
¼çºÅ¡¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¡¥À¥¤¥Éー¥É¥ê¥ó¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼Ì¸÷¥ì¥ó¥¿¥ëÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
´üÆü¡¡2025Ç¯6·î25Æü(¿å)¡¡
²ñ¾ì¡¡¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É
»þ´Ö¡¡19»þ00Ê¬¡¡³«¾ì
¡¡¡¡¡¡19»þ15Ê¬¡¡³«±Ç
¡¡¡¡¡¡¿Í¿ô¡¡200¿Í
¢¨¾å±Ç½ªÎ»¸å¡¢¶ÌÅÄ¿¿Ìé´ÆÆÄ¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê20»þ55Ê¬º¢～21»þ40Ê¬º¢¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
´ÑÍ÷´õË¾¼Ô¤Ï¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1UQ1ZXMjRYTktFUkxKUTIzVFQyNzlBMFVXWSQlQCN0PWcu&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1UQ1ZXMjRYTktFUkxKUTIzVFQyNzlBMFVXWSQlQCN0PWcu&route=shorturl)
¡Ú¤´Ãí°Õ¡Û
¡»±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃí°Õ»ö¹à¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»ÅöÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤Î²óÅú¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û
2025Ç¯6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¤Ï»î¼Ì¾õ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥áー¥ë¡¡pr1872@hochi.co.jp