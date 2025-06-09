『ウマ娘 プリティーダービー』より「ライスシャワー」が、フィギュアシリーズ「POP UP PARADE」のLサイズで登場。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー L size 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


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■POP UP PARADE ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー L size 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：8,800円(税込)


□発売日：2025年12月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約220mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：だいがく


彩色：谷口世太郎











「POP UP PARADE」の「Lサイズ」は、フィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズです。



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


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【今回ご紹介した製品を含む、『ウマ娘 プリティーダービー』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19245&pagemax=60&_gl=1%2a1x8yscz%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NDY1OTc0NDEkbzQ2MCRnMSR0MTc0NjYwODY0NyRqMCRsMCRoMA..)




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