『ウマ娘 プリティーダービー』より「ライスシャワー」が、フィギュアシリーズ「POP UP PARADE」のLサイズで登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー L size 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187004(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187004)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■POP UP PARADE ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー L size 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2025年12月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約220mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：だいがく
彩色：谷口世太郎
「POP UP PARADE」の「Lサイズ」は、フィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズです。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187004(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187004)
【今回ご紹介した製品を含む、『ウマ娘 プリティーダービー』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19245&pagemax=60&_gl=1%2a1x8yscz%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NDY1OTc0NDEkbzQ2MCRnMSR0MTc0NjYwODY0NyRqMCRsMCRoMA..)
(C) Cygames, Inc.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)