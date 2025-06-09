¡Ø¤Ï¤·¤ë¡ªPOP UP PARADE »Å»öÇ¡Ù¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤è¤ê¡¢¡Ø¤Ï¤·¤ë¡ªPOP UP PARADE »Å»öÇ ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¸½ºß¡¢¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-186882(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-186882)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¤´°ÆÆâ
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
¢£¤Ï¤·¤ë¡ªPOP UP PARADE »Å»öÇ ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·îÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹â¡§Ìó95mm(¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë)
¡ÚÁÇºà¡Û¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
¸¶·¿À©ºî¡§NEQ
¡ÖPOP UP PARADE¡×¤Ï¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¼êº¢²Á³Ê¡¢Á´¹â17～18cm¤Î¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤òÄÉµá¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¤¯¤Þ¤ß¤ÍÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿»Å»öÇ¤¬¡¢¸å¤í¤Ë°ú¤¤¤Æ¼ê¤òÎ¥¤¹¤ÈÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥è¥·¡ª
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-186882(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-186882)
(C)¤¯¤Þ¤ß¤Í¹©Ë¼
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¤´°ÆÆâ
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)