選べる快適空間と癒しの露天風呂＆サウナ、マンガ好きも嬉しいComic＆Booksシリーズの新たな拠点が福岡県・福岡市に誕生『クインテッサホテル福岡渡辺通 Comic＆Books』が2025年秋オープン
ホテル運営会社コアグローバルマネジメント株式会社（東京都中央区晴海一丁目8番1２号、代表取締役：中野 正純）は2025年秋に福岡県福岡市に『クインテッサホテル福岡渡辺通 Comic＆Books』をオープンいたします。
クインテッサホテルブランドとしては国内18店舗目、Comic＆Booksシリーズとしては福岡市内で2店舗目の出店となります。
【イメージパース：ロビー・フロント・MANGA Library】
■クインテッサホテル福岡渡辺通 Comic&Booksについて
所在地：〒810-0005福岡県福岡市中央区清川2-6-23
客室数：66室（洋室・和室・和洋室：46室 キャビン：20室）
※キャビンエリアは男性専用
MANGALibraryについて：滞在中、約10,000冊の中から漫画が読み放題です。
館内設備：大浴場、サウナ、露天風呂
HP:https://quintessahotels.com/fukuoka-watanabedori/
【イメージパース：畳和室】
【イメージパース：キャビン】
【写真：客室一例】
【イメージパース：１F フリースペース】
【お客様からのホテルに関するお問合せ】
コアグローバルマネジメント株式会社 開業準備室：小林
03-6262-2940 （平日10：00～17:00）
※本内容は現時点での情報となり、内容が変更になる可能性がございます。
■ 会社概要
・社名：コアグローバルマネジメント株式会社
・代表者：代表取締役社長 中野 正純（Masazumi Nakano）
・所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12
晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーZ 23階
■ 主な展開ブランド
ヒューイットリゾート（HEWITT RESORT）：函館、軽井沢、那覇、那須（2024年11月OPEN）
ヒューイットホテル（HEWITT HOTEL）：甲子園
クインテッサホテル（QUINTESSA）：札幌（3施設）、船橋、銀座、羽田、大垣、伊勢志摩、大阪（2施設）、広島（2025年8月OPEN予定）、福岡（3施設）、小倉、佐世保、鹿児島
ザ・エディスターホテル（THE HEDISTER HOTEL）：成田、京都
その他：オーベルジュほまち三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと（2024年11月OPEN）、ホテルメルディア秋田（2025年５月）
【写真：函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート 古の無限海灯露天風呂】
【写真：ヒューイットリゾート那覇 インフィニティ・エッジ・プール】
【写真：クインテッサホテル東京羽田 Comic&Books】