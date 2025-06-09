選べる快適空間と癒しの露天風呂＆サウナ、マンガ好きも嬉しいComic＆Booksシリーズの新たな拠点が福岡県・福岡市に誕生『クインテッサホテル福岡渡辺通 Comic＆Books』が2025年秋オープン

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コアグローバルマネジメント株式会社

ホテル運営会社コアグローバルマネジメント株式会社（東京都中央区晴海一丁目8番1２号、代表取締役：中野 正純）は2025年秋に福岡県福岡市に『クインテッサホテル福岡渡辺通 Comic＆Books』をオープンいたします。


クインテッサホテルブランドとしては国内18店舗目、Comic＆Booksシリーズとしては福岡市内で2店舗目の出店となります。



【イメージパース：ロビー・フロント・MANGA Library】


■クインテッサホテル福岡渡辺通 Comic&Booksについて


所在地：〒810-0005福岡県福岡市中央区清川2-6-23


客室数：66室（洋室・和室・和洋室：46室　キャビン：20室）


※キャビンエリアは男性専用


MANGALibraryについて：滞在中、約10,000冊の中から漫画が読み放題です。


館内設備：大浴場、サウナ、露天風呂


HP:https://quintessahotels.com/fukuoka-watanabedori/



【イメージパース：畳和室】



【イメージパース：キャビン】



【写真：客室一例】



【イメージパース：１F　フリースペース】


【お客様からのホテルに関するお問合せ】


コアグローバルマネジメント株式会社　開業準備室：小林


03-6262-2940　（平日10：00～17:00）



※本内容は現時点での情報となり、内容が変更になる可能性がございます。




■ 会社概要


・社名：コアグローバルマネジメント株式会社


・代表者：代表取締役社長 中野 正純（Masazumi Nakano）


・所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12


晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーZ 23階



■ 主な展開ブランド


ヒューイットリゾート（HEWITT RESORT）：函館、軽井沢、那覇、那須（2024年11月OPEN）


ヒューイットホテル（HEWITT HOTEL）：甲子園


クインテッサホテル（QUINTESSA）：札幌（3施設）、船橋、銀座、羽田、大垣、伊勢志摩、大阪（2施設）、広島（2025年8月OPEN予定）、福岡（3施設）、小倉、佐世保、鹿児島


ザ・エディスターホテル（THE HEDISTER HOTEL）：成田、京都


その他：オーベルジュほまち三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと（2024年11月OPEN）、ホテルメルディア秋田（2025年５月）



【写真：函館湯の川温泉　海と灯／ヒューイットリゾート　古の無限海灯露天風呂】



【写真：ヒューイットリゾート那覇　インフィニティ・エッジ・プール】



【写真：クインテッサホテル東京羽田 Comic&Books】