鮮烈なデビューから快進撃を続けるHANA！新曲「Burning Flower」が本日配信リリース！圧巻の迫力＆パフォーマンスを魅せるMVも同日公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

デビュー曲「ROSE」がBillboard JAPAN HOT 100のほか、多くの配信チャートで1位を獲得するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで人気を拡大させているHANA。

そんな注目を集め続けるHANAの新曲「Burning Flower」が本日より配信スタートとなる。

さらに同日21:00には、夏らしさ満載かつメンバーの圧巻のパフォーマンスが堪能できる、大迫力のMusic Videoが公開となる。

新曲「Burning Flower」は、サビに繰り返される「あっちー」が中毒性を誘う、情熱的かつダンサブルな楽曲となっており、

5月3日(土)「VIVA LA ROCK 2025」でパフォーマンスした際には、未発表にもかかわらず会場がどよめく大熱狂を巻き起こした。

メンバー自身がコレオグラフ（振付）を担当しており、「あちちちちち」というフレーズと共に披露される、印象的なダンスパフォーマンスにも注目だ。

ミュージックビデオは、象徴的なロケーションでのインパクト抜群なソロシーンはもちろんのこと、大胆かつ大迫力のプールシーンに加えて、火柱に囲まれた中での圧巻のパフォーマンスシーンなど、随所にこだわりと夏らしさがふんだんに詰め込まれた作品となっている。

デビューから快進撃が止まらないHANAの”アツい”姿は、夏を席巻すること間違いない。

■リリース情報

HANA 'Burning Flower'

2025.06.09 Mon. Digital Release

URL：https://hana-brave.lnk.to/BurningFlower

■公開情報

HANA 'Burning Flower' Music Video

公開日時：2025年6月9日(月)21:00

URL：https://youtu.be/-KclsWH8a0I

■ライブ出演情報

2025年8月16日(土),8月17日(日)

「SUMMER SONIC 2025」

会場：8月16日(土)公演：ZOZOマリンスタジアム ＆ 幕張メッセ

8月17日(日)公演：万博記念公園

2025年9月6日(土)

「1CHANCE FESTIVAL 2025」

会場：熊本県農業公演カントリーパーク

2025年9月13日(土)

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」

会場：千葉市蘇我スポーツ公園

■イベント情報

HANA 1st FANMEETING「HANA with HONEYs」

▼日程・会場

8月1日(金) 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

8月7日(木) 大阪 オリックス劇場

8月8日(金) 大阪 オリックス劇場

8月11日(月・祝) 福岡 福岡国際会議場メインホール

8月12日(火) 福岡 福岡国際会議場メインホール

8月19日(火) 神奈川 ぴあアリーナMM

8月20日(水) 神奈川 ぴあアリーナMM

▼HANA Official Fan Club

https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members

■HANA プロフィール

BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT “No No Girls” から誕生した『HANA』。CHIKA、 NAOKO、 JISOO、 YURI、 MOMOKA、 KOHARU、 MAHINAからなる、7名組ガールズグループ。

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

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