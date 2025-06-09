Nintendo Switch(TM)用ソフト『Blackish House sideA→ -Retour-』2025年10月9日発売決定！絶賛予約受付中！
株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア）は、株式会社アリスマティック（本社:東京都文京区、代表取締役:星 昌宏、以下:アリスマティック）が保有するIP『Blackish House sideA→』のライセンス許諾を受け、Nintendo Switch用ソフト『Blackish House sideA→ -Retour-』を2025年10月9日（木）に発売することを決定し、本日2025年6月9日（月）より予約受付を開始したことをお知らせいたします。
『Blackish House』とは
2016年に株式会社アスガルドのレーベルhoneybee black（現:株式会社アリスマティック）より発売された、PCゲーム作品です。
才能や容姿に恵まれながらも、性格に難がある芸能人たちが集まる「星月プロダクション」を舞台に、彼らとの非日常的で甘く危険な恋愛を描いたお話となっています。
本シリーズはPC版、シチュエーションCD等の展開が行われており、2017年に続編となる『Blackish House ←sideZ』も発売され、数多くのお客様に楽しまれてきました。
今回、多くのお客様から移植のご要望をいただいておりました本タイトルを、『Blackish House sideA→ -Retour-』としてNintendo Switch向けに移植します。
『Blackish House sideA→ -Retour-』製品情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/919_1_274947976ba05cbdd713affdce1f542d.jpg?v=202506110655 ]
本日より『Blackish House sideA→ -Retour-』の予約受付を開始
全国の取扱店にて、本日2025年6月9日（月）より予約受付を順次開始いたします。
【ラインナップ】
・通常版 / DL版
希望小売価格：7,800円（税込8,580円）
・特装版
希望小売価格：12,800円（税込14,080円）
[内容物]
本体ソフト
書き下ろしSS付き復刻小冊子
復刻ボイスドラマ＋主題歌・BGM集DLカード
描き下ろしイラストを使用した大判アクリルスタンド
アニメイト、ステラワースをはじめとした各法人でも予約受付開始！
キャラクターデザインを担当した「カズアキ」氏による描き下ろしイラストを近日公開予定！！
早期予約特典もお見逃しなく！！
『Blackish House sideA→ -Retour-』の最新情報は、公式サイト並びに公式SNSにて随時お知らせいたします！
続報をお楽しみに！
関連サイト
「Blackish House sideA→ -Retour-」公式サイト
https://honeybee-cd.com/BlackishHouse/switch_sideA/
「Blackish House sideA→ -Retour-」製品情報サイト
https://blackishhouse-edia.com/sidea/
「Blackish House」ポータルサイト
https://www.honeybee-cd.com/BlackishHouse/
「Blackish House」公式SNS
https://x.com/blackish_h_hb
（@Blackish_H_hb）
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合がありす。