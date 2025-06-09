エスコンフィールドHOKKAIDO・tower eleven onsen & saunaでAFTER GAME NEPPAを楽しもう！

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

～「試合後に、もうひとつの熱狂を」～

エスコンフィールドHOKKAIDO内の温浴施設「tower eleven onsen & sauna」では、6月14日(土)・15日(日)デーゲーム終了後限定でサウナイベント「AFTER GAME NEPPA」を開催いたします。

試合に勝利した時は、歓喜の熱風、勝利の余韻を全身で浴び、万が一負けてしまっても、邪気を払い、悔しさを汗に変えて、明日へ整うように…。tower eleven onsen & saunaに集う様々な最強熱波師からの熱い風を感じて一緒に楽しみましょう！

熱波師紹介

第1回目の6月14日(土)の熱波師は「モノマネっぱー吉田」さんと「熱波師ケンティー」さん、第2回目の6月15日(日)は「モノマネっぱー吉田」さんと「熱ごり」さんにお越しいただき、AFTER GAME NEPPAを開催いたします。

また、以降の開催日や内容についてはtower elevenおよびFビレッジのSNSでお知らせいたします。

■TOWER 11公式SNS

tower eleven hotel / onsen & sauna（@towereleven_hotel_sauna）・ Instagram写真と動画(https://www.instagram.com/towereleven_hotel_sauna/)

■Fビレッジ公式SNS

北海道ボールパーク Fビレッジ（@FVillagePR）さん / X(https://x.com/FVillagePR)

HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE（@fvillage_official）・ Instagram写真と動画(https://www.instagram.com/fvillage_official/)

北海道ボールパークFビレッジ | LINE 公式アカウント(https://page.line.me/918eehsi?openQrModal=true)

開催概要

■期間

6月14日(土)・15日(日)

（1セット目開始）試合終了からおよそ30分後

（2セット目開始）試合終了からおよそ1時間半後

■熱波時間

1NEPPA約10分間（予定）

■開催場所

tower eleven onsen & sauna

■対象者

tower eleven onsen & saunaご利用者

■料金（税込）

1名様2,500円（onsen & sauna一般温浴チケット料金のみ）

※熱波イベントによる追加料金は発生しません

■購入方法

購入は下記ボタンより日付・人数を選択し、「デーゲーム終了後｜一般温浴チケット」をお買い求めください。

なお、ウォークイン（予約無しでの当日利用）でも購入可能です。

※事前予約をおすすめいたします

予約はこちら :https://booking.hkdballpark.com/tower11_onsen_sauna/rooms?facility=true&adults=1&check_in=2025-06-14&check_out=2025-06-14&children=0&infants=0&rooms=1■注意事項・利用規約- サウナのご利用には水着が必要です。水着は有料レンタルもしくはご持参いただくことも可能です- 通常時のキャンセル料は100%かかりますこと、あらかじめご了承ください- 熱波イベント終了後は通常営業に戻ります- 温浴利用規約をご確認の上、ご来場ください利用規約はこちら :https://www.hkdballpark.com/terms/onsen_sauna/

tower eleven onsen & sauna

“フィールドを一望できる球場内天然温泉とサウナ”は世界初。

半屋外の水着着用ゾーンにはフィールドを見下ろす24席の“ととのえテラスシート”があり、サウナ室や浴槽からも試合を見ることができるエンターテイメント性あふれる温浴施設です。

チケット予約 :https://booking.hkdballpark.com/tower11_onsen_sauna/rooms?facility=true&adults=1施設詳細 :https://www.hkdballpark.com/activity/10/