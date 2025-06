【東京グレートベアーズ】ヤン・コザメルニク選手 新規選手契約のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、スロベニア代表のヤン・コザメルニク選手と2025-26シーズンの新規選手契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■ヤン・コザメルニク(Jan Kozamernik)選手プロフィール

【ポジション】ミドルブロッカー

【 生年月日 】1995年12月24日(29歳)

【 出 身 】スロベニア

【身長/体重】204cm/106kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】

2013-2014 OK Črnuče(スロベニア)

2014-2017 ACH Volley Ljubljana(スロベニア)

2017-2018 Trentino Volley(イタリア)

2018-2021 Powervolley Milano(イタリア)

2021-2023 Asseco Resovia Rzeszow(ポーランド)

2023-2025 Trentino Volley(イタリア)

2025- 東京グレートベアーズ

【代表歴】

2014- スロベニア代表

【背番号】4

■ヤン・コザメルニク 選手コメント

東京グレートベアーズファンのみなさまへ

私はずっと日本でプレーすることを夢見てきました。そして今回、東京グレートベアーズに加わることで、その夢がついに実現します。東京で、みなさんの熱気あふれる応援を背にプレーできることは、これまで想像したことないほどの喜びです。

みなさんの声援と情熱こそが、このチームの鼓動そのものであり、そんなみなさんのもとでプレーできることにワクワクしています。私自身も、持てる力のすべてを注ぎ、全身全霊でブロックし、スパイクを打ち、みなさんに誇りに思っていただけるよう全力で戦います。

この素晴らしいファミリーに迎えていただき、本当にありがとうございます。みなさんの熱い応援を感じながら、一緒に思い出をたくさんつくっていけることを楽しみにしています!

Dear Tokyo GreatBears Fans,

I’ve always dreamt of playing in Japan, and joining the Tokyo Great Bears makes that dream come true. To play in Tokyo with your electrifying energy and support is beyond anything I have ever imagined!

Your cheers and passion are the heartbeat of this team. I’m thrilled to join you and promise to bring my all-every ounce of my energy, every block, every spike-to make you proud and help the team soar.

Thank you for welcoming me into this incredible family. I am looking forward to feeling your spirit and creating unforgettable moments together!

■カスパー・ヴオリネン監督 コメント

コザは、東京グレートベアーズのチームにこれまでにない、深みと多様性をもたらしてくれる存在です。チーム構成に新たな可能性をもたらすだけでなく、卓越したスキル、リーダーシップ、そして強い人格を兼ね備えています。競争力と安定感を持ち合わせた彼は、ミドルブロッカーとして若手選手の模範となり、攻撃・ブロック両面での強化に加えて、その素晴らしいサーブも大きな戦力となるでしょう。今後の東京グレートベアーズの核となる選手として、彼を迎えられたことを大変嬉しく思っています。

Koza will bring unseen depth and variety to Tokyo Greatbears game roster. He gives us possibilities in team composition but also a lot of skill, leadership and strong character. Koza is competitive reliable superstar in the role of middle-blocker, who can be example for our younger middles but also helps us to reach new potentials both offensively, blocking-wise and not to forget his great serve. He can be a cornerstone of Tokyo Greatbears´ future. I´m very pleased to get him to our team.

■クラブ運営会社

社名:株式会社グレートベアーズ

所在地:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者:代表取締役 久保田健司

設立:2022年5月

業種名:プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ:https://tokyo-greatbears.com/