テンセントゲームズがPlaying for the Planet Allianceに参加し、地球環境保護に向けた取り組みを推進

[香港発、2025年6月9日] ゲーム開発、パブリッシング、運営のグローバル・プラットフォームのリーダーであるテンセントゲームズは本日、「Playing for the Planet(https://www.playing4theplanet.org/)」にメンバーとして参加したことを発表しました。「Playing for the Planet」は、スタジオ、パブリッシャー、ゲーム団体からなるアライアンスで、国連環境計画(UNEP)の支援を受け、業界が中心となってゲームが地球環境に与える影響を軽減し、ゲームプレイを通じて気候変動への行動を促すことを目的としています。

今回のコラボレーションは、2030年までに事業とサプライチェーン全体でカーボンニュートラルを達成するというテンセントの目標に沿ったもので、持続可能なイノベーションと環境への責任に対するテンセントゲームズのコミットメントを反映したものです。さらに重要なことは、テンセントがゲームコミュニティを支援し、業界に前向きな変化をもたらすというコミットメントを強く発信していることです。

テンセントのコーポレート・バイス・プレジデント、ブレント・アーヴィン(Brent Irvin)氏は次のように述べています。

「テンセントゲームズは、自国スタジオからグローバルスタジオネットワークまで、多様なグローバルエコシステムを包含しており、持続可能なビデオゲームビジネスとすべての人のための未来を築くという共通のコミットメントで結ばれています。アライアンスに参加することは、ビデオゲームがより環境に優しい未来への道を切り開くための強力なプラットフォームとなり得るという当社の信念を明確に示すものです。私たちは、魅力的で革新的なゲームプレイ体験を通じて、気候変動に対する認識と行動を促進するために、業界全体のパートナーと緊密に協力することを楽しみにしています。」

テンセントゲームズは、グローバルスタジオのネットワークとともに、すでにアライアンスと緊密に連携し、ゲーム開発者がゲーム内のアクティベーションを通じて、プレイヤーに地球を守るための行動を促す「Green Game Jam」という主要な取り組みを行っています。

- 2025年、TiMi Studio Groupが開発し、Level Infiniteがパブリッシングを担当した『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、生態系保護をゲームプレイに組み込んだ森林をテーマにした特別キャンペーンを開始し、グローバル・コミュニティ内で高いエンゲージメントを達成しました。- 2024年、テンセントゲームズのカーボンニュートラル科学ゲーム『碳碳岛(カーボンアイランド))』と、テンセントゲームズのLIGHTSPEED STUDIOSとKrafton Inc.が共同開発した『PUBG MOBILE』が「Green Game Jam」に参加しました。『PUBG MOBILE』は、Play for Greenグローバルチャリティキャンペーンを開催しました。『PUBG MOBILE』のプレイモード「World of Wonder」の公式マップとプレイヤーが作成したマップは14億回以上プレイされ、キャンペーンの持続的な参加と世界的な反響を反映しました。このキャンペーンは、Green Game Award 2024のMedia's Choice Awardを受賞しました。- 『碳碳岛(カーボンアイランド)』は2022年にローンチされ「カーボンピークアウト - カーボンニュートラル」の道筋をシミュレートし、産業の発展と転換、個人の省エネと排出削減、生態保護など、さまざまな観点から排出削減、低炭素コンセプト、炭素隔離手段の知識を含んでいます。『碳碳岛(カーボンアイランド)』は2022年の「Green Game Jam」でFirst to Implement Awardを受賞しました。- TiMi Studio Groupが開発した『Craz3 Match』は、魅力的なインタラクティブ・コンテンツと教育的な情報により、中国のプレイヤーに人間と自然の関係を探求するよう導きました。このキャンペーンは2021年の「Green Game Jam」でFirst to Implement Awardを受賞しました。

テンセントゲームズとそのネットワークスタジオは、ゲームにおける持続可能性の擁護者として、「Green Game Jam」を通じてグリーン・アクションを支持し続けるとともに、業界のパートナーや専門家と協力し、若いプレイヤーに積極的な環境意識を喚起する新たなプログラムを模索していきます。

このコミットメントの一環として、テンセントゲームズは、ゲーム開発者がエネルギー効率の高いオペレーションから環境に配慮したゲームデザインまで、持続可能性の原則を開発手法に組み込めるようなトレーニングプログラムを開発することで、アライアンスとゲーム業界の持続可能性への取り組みを支援します。また、テンセントゲームズはアライアンスと協力し、大学生を対象とした環境意識向上イニシアチブの開発も検討しています。

国連環境計画(UNEP)の青少年・教育・アドボカシー担当チーフであるサム・バラット(Sam Barratt)氏は次のように述べています。

「ビデオゲーム業界は、世界中の何十億という人々の想像力を刺激し、魅了する力を持っています。だからこそ、自然と気候の危機に対処する上で、真に重要なパートナーなのです。私たちは、テンセントゲームズがこの課題に対してさらなる行動を起こすことを約束してくれたことを大変嬉しく思います。ビデオゲーム業界と協力して、二酸化炭素排出量を削減し、より持続可能な世界を構築するための協力的かつ集団的なアプローチを強化することは、非常に緊急な使命です。」

テンセントゲームズは、これまでにもその持続可能性への取り組みが評価されており、同社はGamescom 2024において、事業の持続可能性を向上させるための行動指針に沿ったコミットメントが評価され、Sustainability Awardを受賞しました。

Tencent Gamesについて

Tencent Gamesは2003年の設立以来、ゲーム開発、パブリッシング、運営を牽引するグローバル・プラットフォームとして、また中国最大のオンラインゲームコミュニティの運営者として成長してきました。世界中のプレイヤーに、魅力的且つ質の高いインタラクティブ・エンターテインメント体験を提供することに専念しており、現在200の国と地域で170以上の自社開発ゲームやライセンスゲームを提供し、数億人のユーザーにクロスプラットフォームのインタラクティブ・エンターテインメント体験を提供しています。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『PUBG MOBILE』、『リーグ・オブ・レジェンド(League of Legends)』、『Call of Duty: Mobile』、『ブロスタ』などは、世界的に最も人気を誇るTencent Gamesのタイトルです。

Playing For The Planet Allianceについて

Playing For The Planet Allianceは、ニューヨークの国連本部で開催された気候サミットにおいて発足しました。アライアンスのメンバーは、合計で10億人以上のビデオゲームプレイヤーにリーチすることができます。アライアンスに加盟することで、メンバーは、ゲームに環境活動を取り入れたり、排出量を削減したり、数百万本の植樹やプラスチック製品の削減まで、さまざまな取り組みを通じて地球環境の課題を支援しています。



国連環境計画(UNEP)について

国連環境計画は、環境問題に関して発信する世界的な機関です。国連環境計画は、国家や国民が将来の世代の生活の質を損なうことなく、自らの生活の質を向上させることができるよう、啓発活動、情報提供、支援活動を通じて、環境保護に対するリーダーシップを発揮し、パートナーシップを促進しています。

Playing For The Planet Allianceの詳細については、alex.avard@playing4theplanet.org までお問い合わせください。