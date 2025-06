歌舞伎町の中心に大型LEDビジョン新設、街頭ビジョン事業を本格展開。（The Signage株式会社）

TheSignage株式会社

屋外広告・デジタルサイネージ事業を手掛ける The Signage株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高橋亮謙、以下「The Signage」) は、

新宿・歌舞伎町シネシティ広場前および吉祥寺駅北口における自社LEDビジョン運営を開始いたしました。

これにあわせて、提携含めた全国30箇所以上の大型ビジョンネットワークを活用したクロスメディア型広告展開を本格始動いたします。

The Signage株式会社|ロゴ

コーポレートサイト|https://the-signage.jp



本取り組みは、地方行政連携プロジェクト や XR表現/空間演出/イベントジャック など、多彩な広告表現を可能にし、

街と人の接点を生み出すメディア体験の創出を目指すものです。





現在、2025年7月より正式稼働を開始する新宿・歌舞伎町ビジョンにて、期間限定オープニングキャンペーンを実施中。

試しやすい特別価格の広告枠をご案内しており、SNS連動キャンペーンやインフルエンサー起用、パネル・ポスティングを含む

街全体を活用した統合プロモーション企画もトータルでご提案いたします。



また、動画素材のクリエイティブ制作支援も行い、

LEDビジョンならではの映像体験を最大限活かした企画をご提供いたします。

■自社大型ビジョンについて

『The Signage歌舞伎町シネシティ広場ビジョン』

TheSignage歌舞伎町シネシティ広場ビジョン



インバウンド観光客や若年層が多く往来する新宿・歌舞伎町の中心エリアに位置。

夜間の視認性が高く、SNS映えする新たなメディアスポットとして注目されています。

詳細ページ|https://the-signage.jp/service-no2

『The Signage吉祥寺ビジョン』

The Signage 吉祥寺 ビジョン



吉祥寺駅前ロータリー正面という高ロケーションに設置。

街のランドマーク的なメディアとして、地域密着型プロモーションにも最適です。

詳細ページ|https://the-signage.jp/service-no1



■The Signageの全国ネットワークとクロスメディア提案



現在、自社運営2箇所に加え、提携含め全国30箇所以上の大型ビジョンネットワークを展開。

地方自治体・観光エリア・繁華街・交通拠点など、多彩な場所で連動放映/エリアジャック型広告展開が可能です。

SNSやWEB広告との組み合わせによるクロスメディア型プロモーションのご相談も積極的に承っております。



■『DOOH特化型クリエイティブ制作』サービスについて



The Signage では 屋外広告向けクリエイティブ制作サービスを提供しています。

「街頭ビジョン」という特性を活かし、見た瞬間に視認・認知され、SNSでも話題になる映像設計を重視。

DOOH(Digital Out of Home)に最適化した、空間演出や3D表現、2D映像まで幅広く対応可能です。

専門のプロデューサー・クリエイティブチームが、企画~制作~納品~効果測定まで一貫対応し、

企業様のブランド価値最大化に貢献いたします。





< 事業内容 >



■ デジタルサイネージ事業

・自社保有の大型ビジョン運営

・LEDビジョンの販売・設置・運用サポート

・コンテンツの企画・制作・放映・販売



■ 広告事業

・屋外広告(街頭ビジョン・看板等)の企画・運営・管理

・各種マスメディア広告(テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等)の企画・運営・管理

・インターネット広告およびデジタルメディア広告、SNS運用の企画・実施

・広告キャンペーン全体の企画・制作・運営・効果調査



■今後の展望



The Signage では今後も、空間・街の魅力を引き出すメディア体験の創出を目指し、

LEDビジョンを核としたクリエイティブ開発や、多拠点連動型プロモーションを積極展開予定です。



さらに、代理店様や媒体社との業務提携・販売パートナーも募集し、

ともに次世代型OOH広告市場の拡大に取り組んでまいります。

■本件に関するお問い合わせ



The Signage株式会社

E-mail:support@the-signage.jp

Webサイト:https://the-signage.jp