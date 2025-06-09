ミキワメ、6/11(水)に元サッカー日本代表・AuB代表鈴木啓太氏と元アルビレックス新潟等・株式会社リーディングマーク増田繫人氏による対談セミナーを開催

株式会社リーディングマーク

Personality Techを通じ「採用のミスマッチ」と「従業員の離職」を減らすHR事業「ミキワメ」を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司）は、人と社会をベストコンディションへ導く腸活セット「aub BASE + aub GROW」等を提供するAuB株式会社と（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木啓太）、2025年6月11日(水)12:00-13:00にて、「【HR視点で考える】『団体』では勝てない -2人の元プロサッカー選手が語る、エンゲージメントを高める『チーム』の条件」を開催します。

申し込みはこちら :https://to.leadingmark.jp/lp20250611.html?utm_content=20250611_online_prtime_seminar_od

●内容

【HR視点で考える】『団体』では勝てない -2人の元プロサッカー選手が語る、エンゲージメントを高める『チーム』の条件

ただの団体では、勝てない。個性がぶつかり合い、才能が渦巻く“勝負の世界”で、真に強いチームとは何か？

トップアスリートとしての経験を持ち、現在はビジネスの最前線で活躍する2人が、「チームづくり」「エンゲージメント」「リーダーシップ」について赤裸々に語る、貴重な60分。

元日本代表/浦和レッズ・鈴木啓太氏と、元プロサッカー選手会副会長/アルビレックス新潟等・増田繁人氏。

Jリーグで長くプレーし、勝利のプレッシャーの中で“本当に機能するチーム”を体感してきた2人が、スポーツとビジネスの境界を越えて、組織づくりのヒントをお届けします。

申し込みはこちら :https://to.leadingmark.jp/lp20250611.html?utm_content=20250611_online_prtime_seminar_od

●ゲスト紹介

AuB株式会社

代表取締役

鈴木 啓太氏（Keita Suzuki)

株式会社リーディングマーク

フィールドセールス部

増田 繫人（Shigeto Masuda）

●イベント概要

日時：2025年6月11日(水)12:00-13:00（途中参加OK）

場所：オンライン開催

参加費：無料

参加方法：お申し込み情報を下記フォームにご記載ください

注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

申し込みはこちら :https://to.leadingmark.jp/lp20250611.html?utm_content=20250611_online_prtime_seminar_od

●当日のトークテーマ

- 個性と才能が溢れるタレント集団をどうまとめ上げたのか？- チームが不調なタイミングで何に取り組んだのか？

●主催について

会社名：株式会社リーディングマーク

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

URL：https://www.leadingmark.jp/(https://www.leadingmark.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=collabseminar&utm_content=pr_20250609)

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

- 自社で活躍できる社員を10分間でミキワメる「ミキワメ 適性検査(https://mikiwame.com?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=collabseminar&utm_content=pr_20250609)」

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ(https://mikiwame.com/well-being.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=collabseminar&utm_content=pr_20250609)」

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメ マネジメント(https://mikiwame.com/management.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=collabseminar&utm_content=pr_20250609)」

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活(https://www.recme.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=collabseminar&utm_content=pr_20250609)」

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）(http://nexvel.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=collabseminar&utm_content=pr_20250609)」

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ(https://mikiwame.com/lab/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=collabseminar&utm_content=pr_20250609)」