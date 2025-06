在日イタリア商工会議所

2025年6月2日、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博) イタリア館 オーディトリウムにてマルケ州のご紹介「Ars ~ マルケ州の技術と能力」公式記者会見が開催された。

左からマリオ・ヴァッターニ大使(2025年大阪・関西万博イタリア政府代表)マエストロ、ジョヴァンニ・アレーヴィ氏(作曲家、指揮者、ピアニスト)アンドレア・マリア・アントニーニ氏(マルケ州経済開発評議員)イジーニオ・ストラッフィ(「レインボーS.p.A.」創立者、代表)

マルケ州からは・アンドレア・マリア・アントニーニ氏(マルケ州経済開発評議員)そして、日本の音楽愛好家にも愛されているマルケ州出身世界的作曲家、マエストロ、ジョヴァンニ・アレーヴィ氏(作曲家、指揮者、ピアニスト)がご登壇。マリオ・ヴァッターニ大使(2025年大阪・関西万博イタリア政府代表)もご来臨して、マルケ州の魅力を伝えた。マルケ州の公式記者会見には、大阪のみならず、東京、名古屋から主要なメディア報道関係者らが約50名参加。同日はイタリア共和国建国記念の日。

イタリア国内では歴史的な日を盛大に祝福する日であった。その華やかな日に相応しくマルケ州の魅力を国内外に発信する貴重な機会である公式記者会見には多くのメディア関係者が集まり盛会となった。

開催概要

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)イタリア館に於けるマルケ州のご紹介「Ars ~ マルケ州の技術と能力」公式記者会見

(Ars: the Marcheʼs genius and skills)

開催日時:2025年6月2日 10:30~13:00 (受付開始時間:10:00)

場所:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博) イタリア館 オーディトリウム

登壇者

・アンドレア・マリア・アントニーニ(マルケ州経済開発評議員)

・ジョヴァンニ・アレーヴィ(作曲家、指揮者、ピアニスト)

・イジーニオ・ストラッフィ(「レインボーS.p.A.」創立者、代表)

(メッセージ)

アンドレア・マリア・アントニーニ(マルケ州経済開発評議員)

大阪・関西万博のイタリアパビリオンでは、マリオ・ヴァッターニ大使(2025年大阪・関西万博イタリア政府代表)が尽力して、毎週イタリアの各州を魅力をPRしている。そんなすばらしい機会にマルケ州の芸術・文化・職人技を発信できることはとても喜ばしいことだ。



ジョヴァンニ・アレーヴィ(作曲家、指揮者、ピアニスト)

実は、まだなにもしらない無知な17歳のときに作曲した曲のタイトルを「Japan(日本)」と名付けた。その不思議な縁で日本でコンサートでピアニストとして何度も来日するようになった。きょうは、イタリア共和国の建国記念の日。そのようなすばらしい記念の日に、今夜日本で開催されている大阪・関西万博でのコンサートライブをできることはかけがえのない喜びだ。

2025年6月1日から7日まで、マルケ州はEXPO 2025大阪イタリア館の主役となり、様々な形でマルケ州の多彩な“魂”を披露しました。

「Ars ~ マルケ州の技術と能力」は、この一週間のどの瞬間にも適用するスローガンのもと、「Ars ~ マルケ州の技術と能力」と題された展示会を開催した。

(*Ars:芸術、技術、才能、職人技、規律、想造を意味する)

●織りと結び目 オッフィーダのレース職人技を披露

●手工業と革新 ポルトローナ・フラウの象徴的なアイテム赤いVanity Chiarマルケ州発祥地のブランドTOD’Sのシューズ

●暮らしをつなぐ フィアム・イタリアのゴースト肘掛け椅子と日本の帯絹からリサイクルされたキモノスリッパ

●未来とデザイン NASAか唯一承認した革新的なインタラクティブSFS2(スマートフライトスーツ)

●逆光 オリヴィエロ・フィオレンツォがデザインしたインスタレーション(コントロルーチェ)

プログラムの詳細は当展示会のオフィシャルサイトにてご覧いただけます。

(https://www.italyexpo2025osaka.it/en/calendar

この展示会を通じて、マルケ州は、過去と現在がうまく融合すると、いかにイノベーションと人々の健康的な生活に貢献できるかを世界に向けて証明。

マルケ州は、芸術、革新、異文化対話の舞台となり、2025年大阪・関西万博の来場者のみなさんに、職人技が生きた遺産として、世代を超えて受け継がれている匠の技と芸術を提供。ため息がでるほど美しい風景、そしてワインや、グルメも多くの美食家の心を虜にしている。そんなマルケ州の魅力やArs ~ マルケ州の技術と能力を体感できる空間で、心豊がに満ち溢れたアートな旅を満喫できる。

さらに、マルケ州やマルケ州企業は、大阪関西万博以外のトレンド発信地(大阪市内、東京都港区(在日イタリア商工会議所))からもワークショップ、イベント、ファッションショーなどを開催して、マルケ州の魅力を日本のみなさんへ発信した。

本件に関するお問い合わせ先

在日イタリア商工会議所

事務局長秘書官兼メディアマネージャー

富井 貴子 Takako Tomii

Executive Secretary to General Manager & Media Manager

The Italian Chamber of Commerce in Japan

電話 0368095802

Email: t.tomii@iccj.or.jp