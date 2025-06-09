9mm Parabellum Bullet [Expand Session]／TenTwenty／BIGMAMA／フレデリック／Baby Canta／マルシィ／レトロリロンの出演が決定！
毎週月曜から木曜夜21:00から放送中、アナタの聴きたいリクエスト曲満載の生放送プログラム『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』。恒例の番組発の夏のインドアライブイベント「HIGH!HIGH!HIGH!」を今年もなんばHatchにて開催することが決定しました！
そしてこのイベントに9mm Parabellum Bullet [Expand Session]／TenTwenty／BIGMAMA／フレデリック／Baby Canta／マルシィ／レトロリロンの7組の出演が決定！
本日のROCK KIDS 802にてチケット番組最速先行受付も実施！皆様のご来場、お待ちしています！
【イベント概要】
FM802 ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-SPECIAL LIVE HIGH! HIGH! HIGH! supported by 栗本鐵工所
●日時：2025年8月9日（土） 13:30 OPEN／14:30 START
●会場：なんばHatch
●出演： 9mm Parabellum Bullet [Expand Session]／TenTwenty／BIGMAMA／フレデリック／Baby Canta／マルシィ／レトロリロン
オープニングアクト ダンスチーム パフォーマンス
※大阪・関西万博ダンスコンテスト「夢舞＜MOVE＞2025 EXPO DANCE CHAMPION SHIP」優勝チーム（小中高生）
●MC：落合健太郎
●料金：スタンディング4950円（税込）／２Ｆ指定席6600円（税込）※予定
各席種※ドリンク代別途要(600円)
●問い合わせ：GREENS 06-6882-1224（平日11:00～19:00）
https://www.greens-corp.co.jp/
●主催：FM802 ＆ GREENS
●運営：GREENS
●特別協賛：栗本鐵工所
●協力：大阪芸術大学
●イベントHP：https://funky802.com/high/
＜チケット受付スケジュール＞
●『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』 番組先行(先着)
受付期間：6/9(月)、6/10(火) 21:00-23:30
●『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』 番組先行(抽選)
受付期間：6/11(水) 21:00-23:48
【番組概要】
FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』
◎放送日時＝毎週月曜日～木曜日21:00-23:48
◎DJ＝落合健太郎
◎番組HP= https://funky802.com/rockkids/
◎番組X= @RK802STAFF
◎番組ハッシュタグ= #RK802