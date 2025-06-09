【HEADWOLF FPad5 14999円 / FPad5 pro 15999円 最安キャンペーン実施中！】 8.4インチG99 /1920*1200FHD /16GB+128GB/256GB
Shenzhen city Doowis Industrial Co., Ltd
期間限定割引価格：
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FPad5（128GB）：14,999円（9,000円OFF）
FPad5 pro（256GB）：15999円（12000円OFF）
合わせて限定100台！手に入るチャンスをお見逃しなく！
アマゾン購入リンクFPad5：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3HD78PB
アマゾン購入リンクFPad5 pro：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DYJCXLH7
セール期間：6月10日から6月17日まで（合わせて限定100台、早い者勝ち！）
応募方法・条件：
1、Headwolf公式LINE：@283daaku を追加し、「FPad5」または「FPad5 Pro」と入力してご連絡ください。
2、クーポンは非公開なので、購入希望の場合はHeadwolf公式のLINEを追加する必要があります。
3、非公開のクーポンは、他のクーポンと併用できません。
4、数量限定100台、先着順となります。
機種名：FPad5/FPad5 pro
サイズ：8.4インチ
CPU：MTK Helio G99
解像度：1920x1200 FHD
メモリ：16GB(8+8) ＋128GB/16GB(8+8) ＋256GB
OS：Android 14
バージョン：Wi-Fiモデル
カメラ：8MP+16MP
バッテリー：5500mAh
他の機能：4GLTE+2.4G/5G、BT5.2、 GPS、顔認証、画面分割、widevineL1、GMS認証、OTG転送
「公式LINE ID」：@283daaku
「メールアドレス」：kehuaamzjp@headwolf.net