Travis Japanがスポーツ報知コンビニプリントに登場

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）は新聞の一部紙面をコンビニエンスストアのマルチコピー機からプリントできる「スポーツ報知コンビニプリント」サービスをスタート。スポーツ紙ならではの大きな写真を使った紙面をプリント版として販売しています。今回は6月9日付芸能面、Travis Japanの全国ツアーを伝える紙面を４種類発売。また、関西jr.岡崎彪太郎のインタビュー紙面やSUPER EIGHT村上信五＆大倉忠義の紙面も発売中。今後もラインナップは増えていきます。ご期待ください

<概要サイト> https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt(https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt)

<販売概要>

取扱店舗：ローソン、ファミリーマート、ポプラ、セブン-イレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート

販売価格：（紙面）A3普通紙：250円 A4光沢紙：250円



<購入方法>

コンテンツ番号で購入：商品ラインナップのコンテンツ番号でご購入できます。

コピー機画面の一覧から購入：ランダム式など商品ラインナップにコンテンツ番号がない商品については一覧から選んでご購入できます。

詳しくはこちら https://www.e-printservice.net/shohin/number

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp