『Identity V』7周年を記念したオンリーショップがアニメイト一部店舗にて6月28日から開催！　限定商品の販売や特典配布などを実施するほか、全国アニメイトでは同日よりフェアも開催!!

株式会社 アニメイト ホールディングスオンリーショップの詳細はこちらから！ :https://www.animate.co.jp/onlyshop/24228/

株式会社アニメイトは、2025年6月28日より「『Identity V』7周年オンリーショップ ～7th Anniversary～ inアニメイト」を開催いたします。また、同日より「『Identity V』フェア Fun Trip in アニメイト」を開催いたします。

『Identity V』とは、NetEase Gamesによる非対称対戦型マルチプレイゲーム。ゴシックホラー風のキャラクターデザインと推理サスペンスシナリオ、そして刺激的な1V4対抗プレイで、新しいゲーム体験をすることができ、全世界ユーザー数は4億人を突破している人気作です。

本作が2025年にリリース7周年を迎えることを記念して、「『Identity V』7周年オンリーショップ ～7th Anniversary～ inアニメイト」をアニメイト池袋本店、広島、梅田にて6月28日～7月21日まで開催いたします。会場では、購入特典「ショッパー（全1種）」の配布や、各旅行地をイメージしたフォトスポットやメッセージボード、今後発売される新商品の展示（※会場により展示内容は異なります）などを実施するほか、描き下ろしイラスト使用の「アクリルスタンド」「ビッグ缶バッジ」といったオンリーショップ限定商品の販売もございます。

さらに、応援店のアニメイト札幌、仙台、渋谷、横浜ビブレ、名古屋、福岡パルコ、那覇国際通り店でも、特典の配布と商品販売を行います。

また、オンリーショップと同期間に、「『Identity V』フェア Fun Trip in アニメイト」を全国アニメイト・アニメイト通販にて開催いたします。『Identity V』関連商品のご購入で、旅行がテーマのミニキャライラストを使用した特典「コースター（全76種／前半：41種、後半：35種）」をプレゼントいたしますので、こちらもぜひチェックしてみてください！

■オンリーショップ情報

『Identity V』7周年オンリーショップ ～7th Anniversary～ inアニメイト

開催期間：2025年6月28日～7月21日

開催場所：アニメイト池袋本店、広島、梅田

＜応援店＞アニメイト札幌、仙台、渋谷、横浜ビブレ、名古屋、福岡パルコ、那覇国際通り店

開催内容：購入特典「ショッパー（全1種）」配布、限定商品販売、メッセージボード、フォトスポット、新商品の展示（※会場により展示内容は異なります） 他

特典内容：期間中、開催店舗（応援店含む）にて『Identity V』関連のキャラクターグッズを1会計につき8,800円（税込）以上ご購入で「ショッパー（全1種）」をプレゼントいたします。

△購入特典：ショッパー（全1種）





■限定商品情報

トレーディング缶バッジFun Trip EX

発売日：2025年6月28日

価格：1パック550円（税込）

1BOX（8パック入り）4,400円（税込）

種類：全8種

△トレーディング缶バッジFun Trip EX

トレーディングクリアカードFun Trip EX

発売日：2025年6月28日

価格：1パック（2枚入り）440円（税込）

1BOX（8パック入り）3,520円（税込）

種類：全16種

△トレーディングクリアカードFun Trip EX

ビッグ缶バッジFun Trip EX

発売日：2025年6月28日

価格：各825円（税込）

種類：8種

△ビッグ缶バッジFun Trip EX

アクリルスタンドFun Trip EX

発売日：2025年6月28日

価格：

＜北海道・記者／東北・占い師／関東・「囚人」／近畿・探鉱者／沖縄・庭師＞各1,650円（税込）

＜中部・芸者／中国＆四国・漁師／九州・隠者＞各1,980円（税込）

種類：8種

△アクリルスタンドFun Trip EX



オンリーショップ限定商品のほかにも、多数の商品を発売！

■フェア情報

『Identity V』フェア Fun Trip in アニメイト

開催期間：＜前半＞2025年6月28日～7月8日 ＜後半＞2025年7月9日～7月21日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『Identity V』関連のキャラクターグッズをご購入1,100円（税込）毎に、特典「コースター（全76種／前半：41種、後半：35種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：コースター（全76種／前半：41種、後半：35種）

※特典はお選びいただけません。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.

■関連URL

『Identity V』7周年オンリーショップ ～7th Anniversary～ inアニメイト(https://www.animate.co.jp/onlyshop/24228/)

『Identity V』フェア Fun Trip in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112946)

『Identity V』フェア Fun Trip in アニメイト 新商品通販ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/IdentityV-0620goods/cd/3507/)

『Identity V』公式サイト(https://www.identityvgame.com)