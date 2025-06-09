ジェンダーレスなアクセサリーブランド「and cloud」福岡PARCOにて九州初POP UPを開催！
福岡PARCO（福岡県福岡市天神）はジェンダーレスなアクセサリーブランド「and cloud」の九州初POP UPを開催いたします。先行発売の新商品や、本POP UP限定のイベントも開催いたします。
会場：本館1F POP UP SPACE「GATE」
期間：6月10日（火）～6月22日（日）
and cloud（アンドクラウド）
誰もが自由に身に着けられるジェンダーレスなアクセサリーを展開。
アクセサリーを通じ、環境問題に積極的に取り組んでおり、ドネーションプログラムや、配送資材の削減・再生可能な素材の選定を通じ、持続可能な社会の実現を目指します。
HP：https://www.and-cloud.com/
Instagram：https://www.instagram.com/andcloud_official/
今回のPOP UPでは、「インクブルー」のカラーが新鮮な表情を見せる新作コレクションも展開。
POP UPに合わせ、and cloud人気のアイテムもブルーカラーで登場いたします。
◆POP UP限定キャンペーン
本POP UP限定で、人気商品の「トラガスカフ」や「アクセサリートレー」など、豪華景品のあたるガチャガチャキャンペーンを開催いたします。
参加条件：1回のお会計でアクセサリー2点以上のお買い上げおよび、 「and cloud」公式SNS（Instagram(https://www.instagram.com/andcloud_official/) or TikTok(https://www.tiktok.com/@andcloud_official)）フォロー画面の提示いただいた方
※キャンペーンの内容は予告なく終了・変更となる可能性がございます。
展開商品のご紹介
"Drop Necklace"
"Drop Necklace" \5,500 (with tax)
"Ink Collection Ring"
"Ink Collection Ring"
\3,850 - \7,700 (with tax)
"Ink Ear Cuff"
"Ink Ear Cuff"
\3,850 (with tax)
"Liner Asymmetry Ear Clip“
"Liner Asymmetry Ear Clip“
\8,800 (with tax)