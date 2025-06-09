ジェンダーレスなアクセサリーブランド「and cloud」福岡PARCOにて九州初POP UPを開催！

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株式会社パルコ

福岡PARCO（福岡県福岡市天神）はジェンダーレスなアクセサリーブランド「and cloud」の九州初POP UPを開催いたします。先行発売の新商品や、本POP UP限定のイベントも開催いたします。



会場：本館1F POP UP SPACE「GATE」


期間：6月10日（火）～6月22日（日）


and cloud（アンドクラウド）




誰もが自由に身に着けられるジェンダーレスなアクセサリーを展開。


アクセサリーを通じ、環境問題に積極的に取り組んでおり、ドネーションプログラムや、配送資材の削減・再生可能な素材の選定を通じ、持続可能な社会の実現を目指します。


HP：https://www.and-cloud.com/


Instagram：https://www.instagram.com/andcloud_official/





今回のPOP UPでは、「インクブルー」のカラーが新鮮な表情を見せる新作コレクションも展開。


POP UPに合わせ、and cloud人気のアイテムもブルーカラーで登場いたします。



◆POP UP限定キャンペーン


本POP UP限定で、人気商品の「トラガスカフ」や「アクセサリートレー」など、豪華景品のあたるガチャガチャキャンペーンを開催いたします。


参加条件：1回のお会計でアクセサリー2点以上のお買い上げおよび、 「and cloud」公式SNS（Instagram(https://www.instagram.com/andcloud_official/) or TikTok(https://www.tiktok.com/@andcloud_official)）フォロー画面の提示いただいた方　


※キャンペーンの内容は予告なく終了・変更となる可能性がございます。



展開商品のご紹介



"Drop Necklace"　

"Drop Necklace"　\5,500 (with tax)



"Ink Collection Ring"

"Ink Collection Ring"


\3,850 - \7,700 (with tax)




"Ink Ear Cuff"

"Ink Ear Cuff"


\3,850 (with tax)




"Liner Asymmetry Ear Clip“

"Liner Asymmetry Ear Clip“


\8,800 (with tax)