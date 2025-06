薄く、軽く、長持ち設計：Galaxy Zシリーズの新時代

サムスン電子ジャパン株式会社

スマートフォンは長年、性能、利便性、使いやすさを高く評価されてきましたが、それと同時に汎用性と携帯性を兼ね備えたモバイル端末への期待も高まっています。サムスン電子(以下、Samsung)では、究極のモバイル体験を提供するために、常にお客様のニーズを追求してきました。ユーザーの進化するニーズに応えるという揺るぎないコミットメントがモバイル体験の常識を覆す革新的なフォームファクターの開発と継続的な改良の原動力となっています。

2019年に発表した初代「Galaxy Fold」は、スマートフォンの携帯性とタブレットの広範な生産性を組み合わせた全く新しいフォームファクターで、スマートフォンのあり方に関する従来の概念を覆すものでした。折りたたみスマートフォンは大画面と真の携帯性という一見相反する2つの要求を調和させる大胆なビジョンを掲げ、Samsungは着想を得るために他業界からインスピレーションを得て、耐久性のあるヒンジを設計し、スマートフォンのディスプレイも折りたたむことができることを証明しました。それは、外出先でのシームレスなマルチタスクから、没入感のあるコンテンツ作成に至るまで、新たな可能性を解き放つ創造性と生産性の融合でした。

しかし、スマートフォンはポケットに入れ、片手で操作し、どこに行くにも持ち歩けて寄り添うパートナーです。ユーザーが持ち運びやすく、使いやすい折りたたみ端末を求めるのは当然のことです。そのため、SamsungのエンジニアとデザイナーはSamsung Galaxy Zシリーズの各世代を、前世代モデルより薄く、より軽く、より耐久性のあるものへと改良しています。

そして今年、この旅は新たなステージに到達しました。最新の「Samsung Galaxy Zシリーズ」は、これまでで最も薄く、最も軽く、最も先進的な折りたたみデバイスです。

さぁ、「折りたたみでUltra体験」の幕開けです。

