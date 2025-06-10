CFexpress 4.0 Type B GOLD 240GBメモリーカードを販売開始
ProGrade Digital Incorporated
ProGrade Digital Incorporatedは、CFexpress 4.0 Type B GOLDシリーズに240GBを追加し、本日Amazon.co.jpで販売開始しました。税込価格は21,500円です。
CFexpress 4.0 Type B GOLD 240GBメモリーカードは、PCIe Gen4はCFexpress 4.0規格に完全準拠しており、最大読込速度3100MB/秒、最大書込速度1600MB/秒、持続書込速度700MB/秒を実現*1します。
ProGrade Digital CFexpress Type Bカードリーダーとの組み合わせで、メモリーカードの寿命診断（ヘルス）、メモリーリフレッシュによる速度性能の回復（サニタイズ）、ファームウェアアップデート*2ができる「Refresh Pro（無料）」に対応しています。
*1 CFexpress 4.0の高速性能を最大に発揮するためには、USB4カードリーダー（PG05.6）が必要です。
*2 Mac OSでPG05.6を使用する場合には、USB3.2 Gen2ケーブルで接続した場合に使用が可能です。
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