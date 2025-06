株式会社コーチ・エィ

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ(東証スタンダード9339)は、「クライアントの成功を加速する鍵:『スマートコラボレーション』の理論と実践」をテーマにしたオンラインプログラム「Groovy」を、2025年6月28日(土)に開催いたします。

コーチ・エィでは、当社でコーチングを学んで活用されているお客様向けに、コーチングの能力を高めるための学習機会を提供し続けています。そのひとつであるGroovyは、世界で活躍するプロフェッショナルコーチと共に、コーチングの哲学や最新のトレンドなどを学ぶプログラムです。

| プログラム内容

どんなに優れた才能を持っている人でも、一人でできることには限界があります。クライアントが、より大きな成果を、より速く手にするためのカギとなるのが、「スマート・コラボレーション(Smart Collaboration)」です。

本プログラムでは、ハーバード大学教授であり、世界的に著名なリーダーシップとコラボレーションの専門家であるハイディ・K・ガードナー博士、また、同氏のベストセラー『Smarter Collaboration: A New Approach to Breaking Down Barriers and Transforming Work (訳:スマート・コラボレーション:障壁を取り払い、働き方を変革する新たなアプローチ)』の共著者であるイワン・マトビアク氏をお迎えし、「スマート・コラボレーション(Smart Collaboration)」の価値、その実践方法、ビジネスコーチングの場での活かし方などについて解説いただきます。当日は、実際のコーチング場面で活用できるツールもご紹介しながら、インタラクティブな形式で進めていきます。

自分と周囲のコラボレーションを見直したい方、また、クライアントの成功を加速させたいと願うコーチの方におすすめのプログラムです。

| 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53380/table/113_1_049f5df7da444b95123fb5f0a7271bcd.jpg?v=202506100725 ]

| ハイディ・K・ガードナー氏のプロフィール

ハーバード・ロースクールの特別研究員として活躍する「コラボレーション研究」の第一人者。

世界中の企業や組織に対し、アドバイザー、基調講演者、ファシリテーターとして活躍し、Thinkers50 の「次世代のビジネス・グル」および「世界有数のリーダーシップ専門家」に選出されている。また、マッキンゼー&カンパニーやP&G(プロクター・アンド・ギャンブル) での勤務経験を持ち、実践的なビジネス知識とリーダーシップの専門性を基に、現在もエグゼクティブ教育プログラムの教員兼プログラム責任者として、世界中のリーダーの育成に尽力している。

これまでに100以上の書籍、論文、ケーススタディ、記事を執筆・共同執筆しており、特に、ベストセラーとなった 『Smart Collaboration: How Professionals and Their Firms Succeed by Breaking Down Silos』(2017年)や 『Smarter Collaboration: A New Approach to Breaking Down Barriers and Transforming Work』(2022年)は、コラボレーションの重要性とその実践方法を示す代表的な書籍として広く読まれている。

同氏の研究は、米国経営学会の「経営における優れた実践的貢献賞」を受賞し、ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR) の「ベスト・オブ・コレクション」に

| イワン・マトビアク 氏のプロフィール

ベストセラー『Smarter Collaboration: A New Approach to Breaking Down Barriers and Transforming Work』(2022年) の共著者であり、ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR) やウォートン・マガジンなどの著名ジャーナルにも多数の記事を執筆。組織の成長とコラボレーションの最適化に関する世界的なエキスパートとして知られている。

25年以上にわたり世界の大手企業でビジネス変革を主導した実績があるほか、P&G、ベイン・アンド・カンパニー、ステート・ストリート銀行、クリアウォーター・アナリティクスなど、多様な業界・企業での実務経験も持つ。

現在、Smarter Collaboration International のCEOを務めると同時に、ハイディ・ガードナー博士とともに Gardner & Co. を共同創設し、世界中の数百人のシニアエグゼクティブに向けて、組織の成長戦略・イノベーション・コラボレーションの最適化に関するアドバイスを提供している。同氏の知見は、企業が競争力を強化し、新たな成長を生み出すための実践的な戦略として、多くの企業に活用されている。

| 株式会社コーチ・エィについて

コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。

1997年の創業(当時はコーチ・トゥエンティワン)以来、約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割(売上高比)がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。



東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

