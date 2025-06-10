TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」B2タペストリーの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」の新商品を受注開始いたしました。
▼B2タペストリー
アーリャ&有希&マーシャ&綾乃 バニービジュアルver./アーリャ お誕生日ver.
■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き
(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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