TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」B2タペストリーの受注を開始しました！

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株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」の新商品を受注開始いたしました。


▼B2タペストリー


アーリャ&有希&マーシャ&綾乃 バニービジュアルver./アーリャ お誕生日ver.


■サイズ：B2サイズ728×515mm


■素材：ポリエステルスエード


■上部のみ紐付き





(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners





■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」



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