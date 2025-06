『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』大型アップデート「蒼炎戦旗」実装！新規シナリオや複合2次クラスが追加！

大型アップデート「蒼炎戦旗」

https://lcbclair.moonrabi.jp/event/250610/

■新たなストーリー「蒼炎戦旗」が登場!

謎の女性が率いる『蒼炎戦旗』とは一体……?

グルノールの森奥深くに拠点を構える、とある女性と義賊の雄により結成された秘密の組織「蒼炎戦旗」。連盟所属の冒険者にすら知られていない謎の組織が、2大連盟の会長「リカ」「クラリス」を通して強い志を持つ者を秘密裏に集めているという……。会長からの試練を乗り越え、謎の組織に足を踏み入れることになった冒険者の行く末は? その組織が作られた理由とは? 物語がさらに動き出した「Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~」を、ぜひお楽しみください。

■新たなマップ「燕骸郷」「蒼炎戦旗・拠点」が解放!

ストーリーを進めることで新たなマップ「燕骸郷」「蒼炎戦旗・拠点」が解放されます。新たな地、新たな出会いで冒険者を待ち受けているものとは……?

■新たな上位複合クラスが実装!

【燕骸郷】グルノールの森を抜けた先にある、義賊たちの拠点。ガラの悪い荒くれ者が多く、近づく者はほとんどいない。【蒼炎戦旗・拠点】義賊たちの隠れ家を隠れ蓑にして設立された「蒼炎戦旗」。その創始者と対面した冒険者は彼女から告げられたその名に聞き覚えがあり……!?

複合クラスの「ガンスリンガー」「マジックナイト」「メイド&バトラー」「エクスマスター」の上位クラスとなる、「フライシュッツ」「エリュシオン」「メイド長&執事長」「ゼロスリュクス&アヴィルネス」を実装しました。

【フライシュッツ】複合クラス「ガンスリンガー」からランクアップしたクラス。ピストルから重火器に至るまで多彩な射撃を得意とする、銃器のプロフェッショナル。【エリュシオン】複合クラス「マジックナイト」からランクアップしたクラス。四大精霊の力を源に魔法を帯びた大剣を振り回し不利をも覆す力を持つ剣技のスペシャリスト。【メイド長&執事長】複合クラス「メイド&バトラー」からランクアップしたクラス。主人を定め、主人のためにその力を捧げる…が逆に敵を倒すためならば主人をも「利用」することもあるという。【ゼロスリュクス&アヴィルネス】複合クラス「エクスマスター」からランクアップしたクラス。力のみをひたすらに追求し接近戦に特化した破壊者。「神殺し」の力を持つという。

■梅雨イベント開催!特別クエスト「カエル王国大臣の宿探し」に参加しよう!

カエル王国大臣って本当にカエル!?

梅雨到来に合わせて特別クエストを追加しました。クリムゾンシティに現れた NPC【カエル好きの少女】から依頼を受け、物語を進めましょう。クエストをクリアすると限定アイテム「カエル箱」を獲得できるほか、イベント期間中は経験値獲得量とドロップ率が増加しています。梅雨空の下で繰り広げられる特別クエストに、ぜひご参加ください。

【カエル箱】からはカエルちゃんシリーズが揃った「カエルセット」や、ペット「トノサマカエル」を呼び出すことができる「殿様カード」に加えて、回復アイテムや、魂魄、ディメジウムなどが入手可能です。

■アイテムモール最新情報!

可愛らしいカエルに大変身~な衣装が手に入っちゃうかも!キャラクターの装いやペットが新登場!

モールでは、物語と音楽をその身に宿し語り継ぐ、吟遊詩人風衣装が手に入る限定BOXを販売中です。さらに、グリフォン騎士団のアサシンリーダー「ジェスニー」を召喚できるカード入りBOXも登場。また、装備の強化に役立つ「ミスリル粉」も期間限定で販売を開始しました。

この機会をぜひお見逃しなく。

