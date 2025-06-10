役員の異動に関するお知らせ

写真拡大 (全2枚)

公益社団法人日本観光振興協会

　




公益社団法人日本観光振興協会（本部：東京都港区　会長　菰田　正信（三井不動産(株)代表取締役会長））は、令和７年６月10日（火）15時より開催した第62回通常総会において役員の補欠選任を行い、以下の役員を新たに選任いたしましたのでお知らせいたします（全役員は別紙役員名簿をご参照ください）。



　なお、今回選任された理事・評議役員の任期は、令和８年６月に開催予定の通常総会まで、監事の任期は、令和10年６月に開催予定の通常総会までとなります。



１．新任理事


　唐　神　昌　子 公益社団法人北海道観光機構会長


　中　村　和　訓 東日本旅客鉄道株式会社執行役員首都圏本部長


　　　　　　　　　　首都圏本部鉄道事業部長就任予定者



２．新任評議役員


　浅　野　一　行 公益社団法人国際観光施設協会副会長


　伊　藤　　　仁 日本商工会議所専務理事


　䕃　山　秀　一 一般社団法人日本ホテル協会会長


　葛　西　信　三 一般社団法人岐阜県観光連盟会長


　（注：葛西評議役員の「葛」の正字はリリース素材のPDFリリースをご覧ください。）


　小　山　佳　延 ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社代表取締役社長


　野　津　真　生 一般社団法人日本自動車連盟専務理事


　長谷川　一　明 西日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長


　福　本　啓　二 公益財団法人日本ナショナルトラスト理事長


　松　本　明　子 東京都副知事



３．新任監事


　野　澤　和　行 一般社団法人日本旅客船協会理事長