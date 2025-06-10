役員の異動に関するお知らせ

公益社団法人日本観光振興協会

公益社団法人日本観光振興協会（本部：東京都港区 会長 菰田 正信（三井不動産(株)代表取締役会長））は、令和７年６月10日（火）15時より開催した第62回通常総会において役員の補欠選任を行い、以下の役員を新たに選任いたしましたのでお知らせいたします（全役員は別紙役員名簿をご参照ください）。

なお、今回選任された理事・評議役員の任期は、令和８年６月に開催予定の通常総会まで、監事の任期は、令和10年６月に開催予定の通常総会までとなります。

１．新任理事

唐 神 昌 子 公益社団法人北海道観光機構会長

中 村 和 訓 東日本旅客鉄道株式会社執行役員首都圏本部長

首都圏本部鉄道事業部長就任予定者

２．新任評議役員

浅 野 一 行 公益社団法人国際観光施設協会副会長

伊 藤 仁 日本商工会議所専務理事

䕃 山 秀 一 一般社団法人日本ホテル協会会長

葛 西 信 三 一般社団法人岐阜県観光連盟会長

（注：葛西評議役員の「葛」の正字はリリース素材のPDFリリースをご覧ください。）

小 山 佳 延 ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社代表取締役社長

野 津 真 生 一般社団法人日本自動車連盟専務理事

長谷川 一 明 西日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長

福 本 啓 二 公益財団法人日本ナショナルトラスト理事長

松 本 明 子 東京都副知事

３．新任監事

野 澤 和 行 一般社団法人日本旅客船協会理事長