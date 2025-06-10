KURKKU FIELDS ¡ß mina perhonen¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²½¾ÑÈ¢¤¬ÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼ÒKURKKU FIELDS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¾®ÎÓÉð»Ë¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡ー¥à¡õ¥Ñー¥¯¡ÖKURKKU FIELDS¡×¤Ï¡¢KURKKU FIELDSÆâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡Öcocoon¡×¤ÎÁí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³§ÀîÌÀ»áÁÏÀß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É mina perhonen ¤¬¡¢»ÜÀßÆâ¡ÖCHIFFON¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿²½¾ÑÈ¢¤ò2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
mina perhonen¤¬ÉÁ¤¯¡¢KURKKU FIELDS¤ÎÉ÷·Ê
KURKKU FIELDSÆâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡Öcocoon¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼ê¤¬¤±¤ë³§ÀîÌÀ»áÁÏÀß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É mina perhonen ¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ê²½¾ÑÈ¢¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Öcocoon¡×¤Î·úÊª¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÂÊ±ß·¿¡£¾å³¸¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢Çò¤ÎÇó²¡¤·¤Ë¤è¤ëÀÅ¤«¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤ËÉß¤«¤ì¤¿Çö»æ¤È»ÅÀÚ¤ê¤Ë¤Ïcocoon¤Î¥í¥´¤ÈÆ±¤¸¥°¥êー¥ó¤ò¡¢Ãæ»æ¤Ë¤ÏKURKKU FIELDS¤Î¤Ê¤À¤é¤«¤ÊµÖ¤ò»×¤ï¤»¤ë¶ÊÀþ¤Î¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤ËÆëÀ÷¤ßÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÇºà¤Î¤Á¤«¤é¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤¨¤ë¡×¼ê¾Æ¤¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¡ÖCHIFFON¡×¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢KURKKU FIELDS¾ìÆâ¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊ¿»ô¤¤¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿·Ü¤ÎÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥¨¥¹ ¥³¥ä¥Þ¡¦¾®»³¿Ê¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤Î¤Á¤«¤é¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ï¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£ÃúÇ«¤Ë¼ê¾Æ¤¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿³°Â¦¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÆâÂ¦¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¤´¤È¤ËÍñ¤ä¥ß¥ë¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Í¾±¤¤¬¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
mina perhonen¥Ç¥¶¥¤¥ó ²½¾ÑÈ¢Æþ¤ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¾¦ÉÊ³µÍ×
¥×¥ìー¥ó¡Ê5¸ÄÆþ¡Ë
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§¥×¥ìー¥ó5¸ÄÆþ/1,620±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È5¸ÄÆþ/1,720±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥×¥ìー¥ó3¸Ä/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È2¸ÄÆþ¡Ë/1,660±ß
È¯Çä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§KURKKU FIELDSÆâ¡ÖCHIFFON¡×¡ÖMARKET¡×
¢¨¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÈÎÇä½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡ÂèKURKKU FIELDS¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓInstagram¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨È¢¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¡¢Ãæ¿È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
mina perhonen ¥³¥á¥ó¥È
cocoon¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢cocoon¤Î½ÉÇñÅï¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢cocoon¤ÎÉô²°¤«¤éÄ¯¤á¤¿µÖ¤ä»³¡¹¤ÎÎÇÀþ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢ÇÈ·¿¤ÎÇö»æ¡£¥í¥´¤Ë¤Ï³§Àî¤Î¼êÉÁ¤Ê¸»ú¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëô¡¢°ìËç¤Î»æ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¤ÇÌµÂÌ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤KURKKU FIELDS¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë±è¤Ã¤Æ¹Í°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤È¶¦¤Ëcocoon¤äKURKKU FIELDS¤Ç¤ÎÂÚºß¤Î»×¤¤½Ð¤â¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡Öcocoon¡×¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½ºß¤Ï¾ìÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖCHIFFON¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖMARKET¡×¤Ç¤â¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KURKKU FIELDS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÈþ°Õ¼±¤ÈÂª¤¨¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¼ê»Å»ö¤Î²¹¤â¤ê¤òÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¤¿¤À¤ÎÊñÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â£¤ë¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à´ï¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤½¤Ã¤ÈÂ©¤Å¤«¤»¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¥®¥Õ¥È¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò KURKKU FIELDS (¥¯¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥º) ¤È¤Ï ¡Ó
KURKKU FIELDS¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÌó9ËüÄÚ(30ha)¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç¡ÖÇÀ¡×¡Ö¿©¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Á³¡×¤Î½Û´Ä¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡ー¥à&¥Ñー¥¯¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯°ÂÁ´¤Ê¡Ö¿©¡×¤ÎÄó¶¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿©¤ÈÇÀ¶È¤Î½Û´Ä¡¢¿Í¤Î¼ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êª¤Î½»½è¤È¤Ê¤ë¥Ó¥ª¥Èー¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Û´Ä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡ÈÁÏ¤ëÊë¤é¤·¤òÂÎ´¶¤¹¤ëvilla¡É¡Öcocoon¡Ê¥³¥¯ー¥ó¡Ë¡×¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¤ÏËÜ¤È¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡ÖÃÏÃæ¿Þ½ñ´Û¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£º£¸å¤â¿·¤·¤¤»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÀ¾ì¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£KURKKU FIELDS¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤Î·Á¤ä¡È¤¤¤Î¤Á¤Î¼ê¿¨¤ê¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 10:00-17:00
ÄêµÙÆü ¡§ Ëè½µ²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü(½ËÆü¤ò½ü¤¯)
Æþ¾ìÎÁ ¡§ Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å 800±ß / ¾®³ØÀ¸ 400±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¥¯¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥º ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Ø¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ªÆÀ¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê ¡§ ¢©292-0812 ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÌðÆá2503
¡ã¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¦SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ä
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È : https://kurkkufields.jp
Instagram: https://www.instagram.com/kurkkufields/