多摩大学が国際社会学会国際観光部会の2025会議を開催・運営します！

多摩大学は、グローバルスタディーズ学部に国際教養コースとホスピタリティ・マネジメントコースを設置し、国際観光分野で活躍できる人材を育てています。本学の研究・教育とも関連が深い、観光に関する国際学会「ISA RC50 Interim Conference 2025」が、多摩大学湘南キャンパスにて開催されます。 多摩大学は、開催・運営校として同学会の運営を担うとともに、専任教員による研究発表も行います。グローバルスタディーズ学部からは、分科会「人にとっても人以外の生物にとっても良い未来のための観光を考える」に6名の教員が登壇します。経営情報学部からは、分科会「観光と地域活性化を自動運転から考える」に、教員4名と学生1名が登壇します。専門分野の異なる総勢10名の教員が、独自の切り口から学会テーマ「観光における人権 Human rights in tourism」に迫ります。 オープニングセレモニーが開かれる6月20日(金)は、藤沢市をはじめ地域の皆様のご参加も歓迎します。国際学会に興味のある方、観光、まちづくり、まちおこしに興味のある方、ぜひご参加ください。 学会名:国際社会学会国際観光部会「ISA RC50 Interim Conference 2025」 期間:2025年6月19日(木)~22日(日) 場所:多摩大学湘南キャンパス(神奈川県藤沢市円行802番地) 使用言語:英語(オープニングセレモニーでは一部日本語字幕もしくは逐次通訳があります) 6月20日(金)のスケジュール:〇オープニングセレモニー 藤沢市 鈴木恒夫市長ビデオご挨拶 藤沢市観光協会 湯浅裕一会長ご挨拶 多摩大学 新美潤副学長兼学部長挨拶 国際社会学会国際観光部会長 Anke Winchenbach博士・加藤久美教授ご挨拶 太鼓集団「ふじ」パフォーマンス 〇基調講演 オーストラリア・タスマニア大学 Can Seng Ooi教授 藤沢市をはじめ地域の皆様へのご案内: 6月20日(金)オープニングセレモニー、基調講演へ参加御希望の方はこちらから6月18(水)までにお申し込みください。希望者多数の場合は藤沢市民の方を優先します。当日、参加費として3,000円を受付にてお支払いください。 お問合せ先: 本学会開催にかかる多摩大学へのお問い合わせは「isarc50_2025@gr.tama.ac.jp」までご連絡ください。 [参考] ・国際社会学会(International Sociological Association)のウェブサイト https://www.isa-sociology.org/en ・国際社会学会国際観光部会(ISA RC50)のウェブサイト https://www.isa-sociology.org/en/research-networks/research-committees/rc50-international-tourism/ ・多摩大学教員が主催する分科会 3. "Tourism and regional revitalisation using automated vehicles", chaired by Takashi Hikasa. 4. "Tourism to build a better future for both human and non-human beings", chaired by Megumi Doshita. ▼本件に関する問い合わせ先学長室高野 智住所:東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1TEL:042-337-7300FAX:042-337-7103メール:hisho@gr.tama.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/