公式モバイルアプリ「KDX STアプリ」リリースと「資産サマリー」機能の追加、およびリリース記念キャンペーン開催のお知らせ

KDX ST パートナーズ株式会社

KDX ST パートナーズ株式会社（代表取締役社長 中尾 彰宏）は、本日、ケネディクスグループにおいて組成したファンドに関する不動産セキュリティ・トークン（略称：KDX不動産ST）の公式モバイルアプリ「KDX ST アプリ」をリリースしました。

また、KDX不動産STに関するIR情報等を提供するポータルサイトおよび「KDX STアプリ」において、新機能「資産サマリー」を追加しましたので、併せてお知らせします。

「KDX ST アプリ」概要

KDX不動産STを保有されている投資家の皆さまに、お手元のスマートフォン上でKDX不動産STの資産管理や情報収集を行っていただけるよう、公式アプリ「KDX ST アプリ」をリリースいたしました。

「KDX ST アプリ」は、新機能「資産サマリー」をはじめ、KDX不動産STに関するIR情報等や不動産投資に関連する学習コンテンツを、ご確認いただきやすいデザインでお届けするとともに、お得なキャンペーン情報や重要な通知をスマートフォンのプッシュ通知でお知らせするなど、モバイルアプリならではの機能もそなえています。

「KDX ST アプリ」リリースにあわせ、後述のキャンペーンも実施中ですので、以下のリンクよりダウンロードいただき、ぜひ利便性をご体感ください。

・対応OS：iOS/Android

・対応言語：日本語

・アプリ提供開始日：2025年6月10日

・価格：ダウンロード無料

・運営：KDX ST パートナーズ株式会社

App Store： https://apps.apple.com/jp/app/kdx-st/id6667101746

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=app.kdx_sto.kdx_st

二次元コード（App Store/Google Play 共通）

「資産サマリー」概要

当社では、2024年12月より、KDX不動産STに関するIR情報や、不動産投資に関連する学習コンテンツ等を提供するポータルサイトを公開していますが、このたび、新たに「資産サマリー」機能を追加しました。

「資産サマリー」は、ポータルサイトに本会員登録いただいた皆さまに提供するもので、保有いただいているKDX不動産STの資産総額およびアセットクラス毎の金額や配分割合を一目でご確認いただけます。KDX不動産STにご投資されている皆さまのポートフォリオ管理にぜひお役立てください。

「KDX ST アプリ」リリースキャンペーン概要

「KDX ST アプリ」リリースを記念して、最大20,500円分のAmazonギフトカードがもらえる3つのキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

対象期間中にアプリダウンロードや新機能の使用開始、お知り合いの方のご招待など、一定の条件を満たした方を対象に最大20,500円分のAmazonギフトカードをプレゼントさせていただきます。詳細は、各キャンペーンページをぜひご覧ください。

■キャンペーン１.：

【先着1,000名様限定】「KDX ST アプリ」のダウンロード＆新規登録後のアンケート回答で、Amazonギフトカード500円分をプレゼント！(https://www.kdx-sto.com/promotions/202506-app-download?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=cmp001)

【開催期間】2025年6月10日（火）12:00～2025年11月30日（日）23:59

■キャンペーン２.：

【対象者全員】本人確認後、「KDX ST アプリ」上で「資産サマリー」機能の利用開始で、もれなく10,000円分のAmazonギフトカードをプレゼント！(https://www.kdx-sto.com/promotions/202506-st-linkage?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=cmp002)

【開催期間】2025年6月10日（火）12:00～2025年11月30日（日）23:59

■キャンペーン３.：

【対象者全員】1人招待する度に、招待した方・招待された方それぞれに1,000円分のAmazonギフトカードをプレゼント！(https://www.kdx-sto.com/promotions/202506-invitation?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=cmp003)

【開催期間】2025年6月10日（火）12:00～

※上記3つのキャンペーンは併用可能です。

※キャンペーンについて、開催期間終了前でも定員に達し次第終了とさせていただく可能性がありますので、お早目にお申し込みください。また、各キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※本アプリ内で実施するキャンペーンや特典の付与は、KDX ST パートナーズ株式会社による提供です。

本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

キャンペーン詳細については「KDX ST パートナーズ 株式会社 キャンペーン事務局(https://www.kdx-sto.com/inquiry)」までお問い合わせください。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■リスク説明

金融商品取引法に基づくリスク及び手数料等の表示並びに留意事項については、以下リンクをご覧ください。

https://www.kdx-sto.com/rules?rules=risk_explanation

■会社概要

会社名：ＫＤＸ ＳＴパートナーズ株式会社（旧社名：ビットリアルティ株式会社）

代表者：代表取締役社長 中尾 彰宏

設立：2017年6月26日

資本金：100百万円

所在地：東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

URL：https://www.kenedix-st.com/

投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商）第 3098 号

総合不動産投資顧問業：総合-第 178 号

宅地建物取引業：東京都知事（1）第 108729 号

貸金業：東京都知事（1）第 31913 号

加入団体：一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、日本貸金業協会会員 第006241号