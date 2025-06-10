アニメ『デート・ア・ライブIV』より「トレーディング缶バッジ」第2弾が登場！「FaNeMa」にて受注開始！発売記念キャンペーンも開催中！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（https://fanema.jp/ ）にて、アニメ『デート・ア・ライブIV』より「トレーディング缶バッジ」第2弾を発売いたします。さらに、新商品発売を記念したX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。
▼トレーディング缶バッジ
アニメ『デート・ア・ライブIV』のシーンから各キャラクターだけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ第2弾が登場！
十香、折紙、狂三、二亜、六喰の様々な表情をお楽しみいただけます！
▽トレーディング缶バッジ まるごと十香
ぜんぶ十香！
夜刀神十香だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。
十香の様々な表情をお楽しみいただけます！
▽トレーディング缶バッジ まるごと折紙
ぜんぶ折紙！
鳶一折紙だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。
折紙の様々な表情をお楽しみいただけます！
▽トレーディング缶バッジ まるごと狂三
ぜんぶ狂三！
時崎狂三だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。
狂三の様々な表情をお楽しみいただけます！
▽トレーディング缶バッジ まるごと二亜
ぜんぶ二亜！
本条二亜だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。
二亜の様々な表情をお楽しみいただけます！
▽トレーディング缶バッジ まるごと六喰
ぜんぶ六喰！
星宮六喰だけを集めた57mmサイズのトレーディング缶バッジ。
六喰の様々な表情をお楽しみいただけます！
＜商品詳細＞
【価格】単品 各440円(税込)／BOX 各5,280円(税込)
【種類】各全12種
【サイズ(約)】直径57mm
【材質・仕様等】ブリキ、PET、紙
【発売・販売元】システムサービス株式会社
【FaNeMa予約・購入BOX特典】缶バッジ各1種付
ECサイト「FaNeMa」にて予約受付中です。
【予約受付期間】～2025年7月3日(木)23:59
【お届け時期】2025年7月下旬頃より順次発送
■発売記念キャンペーン
アニメ『デート・ア・ライブIV』新商品トレーディング缶バッジの予約開始を記念して、X(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
参加された方の中から抽選で2名様にトレーディング缶バッジ1BOXをプレゼントいたします。
＜開催期間＞
～2025年6月20日(金)まで
＜参加方法＞
１. 「FaNeMa」公式X(旧Twitter)（@Fanema_Official）をフォロー
２. 該当の投稿（https://x.com/Fanema_Official/status/1932256404271673720）をリポスト
※対象となる投稿、および詳細は１.の「FaNeMa」公式X(旧Twitter)アカウントよりご確認ください。
■著作権表記
(C)2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIV」製作委員会
■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」
https://fanema.jp/
■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」
https://twitter.com/Fanema_Official
※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。