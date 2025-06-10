「EOS VR SYSTEM」がApple社の「Apple Projected Media Profile」と「空間写真」に対応 3D VR市場の拡大を目指してApple社との連携を強化
キヤノンの3D VR映像撮影用のRFレンズ「RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE」（2021年12月発売）、「RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE」（2024年6月発売）は、Apple Inc.（以下Apple社）の空間コンピューター「Apple Vision Pro」に新たにサポートされるQuickTimeムービープロファイル「Apple Projected Media Profile」（以下APMP）に対応します。さらに「RF-S7.8mm F4 STM DUAL」（2024年11月発売）は「空間写真」に対応し、今後もApple社との連携を通じて3D VR市場のさらなる拡大に貢献します。
RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE （「EOS R5」装着時）
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE （「EOS R50」装着時）
RF-S7.8mm F4 STM DUAL （「EOS R50 V」装着時）
キヤノンは、2021年に3D VR映像撮影システム「EOS VR SYSTEM」を立ち上げ、エンターテインメントや観光、教育など幅広い分野におけるVR映像制作のニーズに応えてきました。さらに2024年6月には、「Apple Vision Pro」で視聴可能な奥行き感のある3D映像「空間ビデオ」の撮影ができるレンズ「RF-S7.8mm F4 STM DUAL」を発表し、3D VR映像表現の幅の拡大に貢献してきました。
2025年6月9日（米国太平洋時間）から開催されているApple社主催のWorldwide Developers Conference（WWDC）にて、「Apple Vision Pro」の新たなOSであるvisionOS 26が発表されました。2025年後半にリリースが予定されているvisionOS 26でサポートされる「APMP」に、キヤノンの3D VR映像撮影用RFレンズ「RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE」および「RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE」が対応します。これらのレンズに対応するカメラ（※1）で撮影した映像をアプリ「EOS VR Utility」（※2）で「APMP」に変換することにより、「Apple Vision Pro」で臨場感あふれる高画質なイマーシブ体験を、手軽に楽しめるようになります。
また、「RF-S7.8mm F4 STM DUAL」も、「EOS VR Utility」のアップデートにより、ミラーレスカメラ「EOS R7」（2022年6月発売）、「EOS R50 V」（2025年5月発売）との組み合わせで、「空間ビデオ」に加えて、奥行き感を静止画で楽しむことができる3D画像「空間写真」にも対応します。さらに、2025年7月中旬には「EOS R50」（2023年3月発売）もファームウエアのアップデートにより「EOS VR SYSTEM」に対応し、「空間ビデオ／写真」の撮影も可能となります。
キヤノンは、今後もApple社との連携により「EOS VR SYSTEM」をより一層強化し、2D映像とは異なる表現領域を 求めて3D映像制作に挑戦するユーザーの創作ニーズに応え、3D VR映像文化の醸成に貢献していきます。
※1 「RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE」に対応するカメラは「EOS R5」（2020年7月発売）、「EOS R5 C」（2022年3月発売）、「EOS R6 Mark II」（2022年12月発売）、「EOS R5 Mark II」（2024年8月発売）、「EOS C400」（2024年9月発売）、「EOS C80」（2024年11月発売）。「RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE」に対応するカメラは「EOS R7」、「EOS R50 V」です。2025年6月9日時点。
※2 「APMP」、「空間ビデオ／写真」への変換は、「EOS VR Utility」のmacOS版のみ対応しています。一部機能は有償です。
＊ Apple Vision Pro、QuickTime、visionOSはApple Inc.の商標です。