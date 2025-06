積み重ねた輝きを、超えていく。クレ・ド・ポー ボーテから、先端の皮ふ科学研究のスキンケアがついに完成　2025年7月21日（月）発売

株式会社資生堂クレ・ド・ポー ボーテ キーラディアンスケア

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、輝きを生み出し、育み、高めるスキンケア「キーラディアンスケア」よりローションとモイスチャライザー【全13品・参考小売価格1,000~17,500円(税込1,100~19,250円)】を、2025年7月21日(月)より全国一斉発売します。

*価格は参考小売価格です(店舗によって異なる場合があります)。

◆ キーラディアンスケアは、美容液・ローション・モイスチャライザー(乳液またはクリーム)の3ステップで、輝きを生み出し、育み、高めるクレ・ド・ポー ボーテの基本となるスキンケアラインです。

◆ 独自のサイエンスアプローチ「肌の知性※1」に着目した複合成分ラディアントリリーエキスGL※2を配合。乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守り、生きいきとした輝きを保ち続けます。

◆ ローションは、独自の発酵美容成分「プレシャス米麹発酵エキス※3」を配合。角層深部※4に閉じ込める独自の浸透技術により、濃密なうるおいで肌を満たし、透明感あふれるつややかな肌へ導きます。

◆ モイスチャライザーは、日中用と夜用、それぞれに乳液とクリームがラインナップします。日中と夜の肌のメカニズムに着目。先端のサイエンスでアプローチします。

※1 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

※2 保湿・整肌(マドンナリリー花エキス、グリセリン)

※3 保湿(アスペルギルス培養物)

※4 角層まで

※本内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

《ブランド概要》

クレ・ド・ポー ボーテは、肌細胞科学の新たな領域を確立するという使命を持つ、最高峰のラグジュアリーブランドとして、1982年に誕生しました。「Unlock the power of your radiance -鍵はあき、輝きが解き放たれる。-」をブランドメッセージとし、世界中の女性たちの輝きを解き放つことを信条としています。

皮ふ科学研究においても、常に肌のポジティブな側面に向き合ってきました。肌悩みをいかに対応するかということに焦点をおく以前に、肌が本来もつ良い働きに着目し、肌をより輝かせるという考え方を見出しました。この考え方に基づき、研究により見出された「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。「肌の知性」に着目した、先端のサイエンスによる様々な製品を生み出し続けています。

《キーラディアンスケア》

キーラディアンスケアは、美容液・化粧水・モイスチャライザー(乳液またはクリーム)の3ステップで、輝きを生み出し、育み、高めるクレ・ド・ポー ボーテの基本となるスキンケアラインです。

ル・セラムは洗顔後最初に使用するファーストステップ美容液として、極上のなめらかさがある質感へ導きます。次に使用する化粧水は、うるおいを与え透明感あふれる肌に導きます。

そして、モイスチャライザー(乳液、またはクリーム)は、際立つハリ・弾力のある肌へと導きます。モイスチャライザーは日中と夜の肌のメカニズムに着目し、日中用、夜用がラインナップします。

《ローションエサンシエルのサイエンスアプローチ》

クレ・ド・ポー ボーテ研究所は、肌がもつ乾燥ダメージへの抵抗力に着目。独自の発酵美容成分を開発しました。さらに、効果的に角層への浸透を促す独自技術を搭載しています。

1.「プレシャス米麹発酵エキス※6」

NMF(天然保湿因子)の構成要素であるアミノ酸に着目して開発した独自の発酵美容成分です。

クレ・ド・ポー ボーテ研究所は、肌がもつ乾燥ダメージへの抵抗力に着目。新成分の開発にあたり、肌にとって重要なアミノ酸を豊富に含む「米麹」に出会いました。米麹は約1,300年以上前から日本の食文化の土台となり、人々の健康を支えてきた歴史があります。

米に麹菌を種付けし発酵させてつくる米麹は、使用する米と麹菌によって精製されるアミノ酸などの成分が異なります。そのため、米と麹菌の最適な組み合わせを追求、さらにその組み合わせを安定的に製造する方法にもこだわりました。

※6 保湿(アスペルギルス培養物)

40,000通りから選び抜かれた組み合わせ

米麹の原料となる米と麹菌の最適な組み合わせを見出すために、110年以上も前から麹菌を作り続けてきた麹菌メーカーと協働。10,000株にも及ぶ麹菌と候補にあった4種類の米の中から、アミノ酸を多く含むことのできる組み合わせを選び抜きました。

高品質な麹菌を製造する熟練の職人の技術

プレシャス米麹発酵エキスのために選べた米は、一般的な米と比較として繊細でわれやすく、また、麹菌は、米との相性から発酵を一定に保つことが困難でした。そのため、150年以上も前から米麹を作り続けてきた酒造メーカーと協働。熟練の職人の知識と経験に裏付けられた技術により、高品質な麹菌を安定的に製造しています。

2.独自技術ニュートロハイドロティックテクノロジー

クレ・ド・ポー ボーテ研究所は、角層と成分の性質(親水性、疎水性)に着目。肌に届ける独自技術を開発しました。効果的に角層への浸透を促すことで、うるおいを高めながら、肌表面のキメを均一に整え、若々しい輝きと弾むような感触をもたらします。

《モイスチャライザーのサイエンスアプローチ》

1.日中と夜の肌のメカニズムに着目

クレ・ド・ポー ボーテは、皮ふにおけるサーカディアンリズムの重要性に着目し、2009年より研究を開始。日中と夜で異なる肌の働きに着目したモイスチャライザーを開発してきました。この知見をさらに進化させ、新モイスチャライザーの乳液、クリーム共通で、日中用には独自技術デイリズムファインチューンテクノロジーを搭載。日中の肌を、重点的にうるおいでケア。夜用には、独自技術ナイトリズムファインチューンテクノロジーを搭載。夜の肌を、重点的にうるおいでケアします。

日中用と夜用を使用することで、日中と夜で変化する肌をうるおいでサポートし、ハリ・弾力を維持します。

また、クリームではさらにハリ保湿成分※7 ※8を配合。生命力みなぎる樹木の恵みを凝縮した成分がうるおいを与え、ハリ・弾力のあるすこやかな肌に導きます。

※7 ハリ保湿(クチナシ果実エキス、グリセリン): クレ・ド・ポー ボーテ プロテクトゥリスR(ジュール)に配合

※8 ハリ保湿(ネムノキ樹皮エキス、サトザクラ花エキス、グリセリン):クレ・ド・ポー ボーテ クレームアンタンシヴR(ニュイ)に配合

2.フォーミュレーション技術

乳液

クレ・ド・ポー ボーテ研究所は、表皮の角層にある細胞間脂質がとっているラメラ構造に着目しました。ラメラ構造は主にセラミド・脂肪酸・コレステロールの3つの成分から成り立っており、それらが規則的に並んでいる構造が強いうるおいバリア機能を形成し、肌内部に水分をしっかりと保持することができます。

そして、生体内に存在するセラミド・脂肪酸、そしてコレステロールの3つの類似成分を用いて、乳液の粒子の外側にラメラ構造を模した形態を再現。肌の上で乳液が広がると、肌表面にラメラ構造が模倣され、うるおいを閉じ込めるバリアの膜を形成します。角層の深部※9までうるおいを行き渡らせ保持します。

※9 角層まで

クリーム

選び抜かれた上質なオイルをブレンドした特別なフォーミュラを採用。

日中用のクリームには、みずみずしさとコクのバランスが取れた半固形オイルを既存のクリーム状乳液よりも多く配合。夜用のクリームには、半固形オイルに加えて、粘性オイルと固形オイルを新たに配合しています。

それぞれの時間的に適した使用感で、角層の深くまで浸透し、贅沢なうるおいを届けます。

