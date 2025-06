BASFコーティングス、トヨタ モーター ヨーロッパと「Body&Paintプログラム」の開発における戦略的パートナーシップ契約を締結

BASF(本社:ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン)のコーティングス事業本部は、トヨタ モーター ヨーロッパ株式会社(以下、トヨタ モーター ヨーロッパ、本社:ベルギー ブラッセル)と欧州における「トヨタBody&Paintプログラム」の開発に向けた戦略的パートナーシップ契約を締結しました。この協力により、トヨタ、レクサスの両ブランドと、長期的かつ戦略的協力の基盤が構築されます。欧州市場で展開される本プログラムには、BASFの自動車補修用塗料のプレミアムブランドGlasurit®および、R-M®が導入されます。また、このプログラムには、BASFのコンサルティングサービス「Bodyshop BOOST」[2]に加え、クラウドベースのデジタルプラットフォームRefinity®(リフィニティ®)が提供する各種モジュールを利用できます。このパートナーシップ契約を通じて、BASFコーティングスは、トヨタ モーター ヨーロッパが掲げるサステナビリティ目標の達成と、トヨタの高級ブランド車の補修塗装において最高品質の基準を実現できるよう支援します。欧州における「トヨタBody&Paintプログラム」の開発に向けて戦略的パートナーシップ契約を締結した、BASFコーティングスおよびトヨタ モーター ヨーロッパの代表者。BASFコーティングスは、欧州市場で最も持続可能で、効率的な補修方法の達成を保証します。また、欧州市場におけるトヨタ自動車のボディーショップネットワークを支援し、加盟工場にとって、ビジネスチャンスの拡大につながることを重視しています。これらはすべて「絶え間無い改善」の理念に基づいています。BASFコーティングス自動車補修塗料事業のグローバルディレクター、クリス・ジャックマンは次のように述べています。「BASFコーティングスはこれまで多くの完成車メーカーと継続的な技術革新に取り組んできました。そこで蓄積された、最高レベルの精度の調色技術や、顧客体験の向上のための専門知識は、将来のモビリティ社会における自動車補修業界の基準となることでしょう。今回のパートナーシップにより、欧州市場におけるトヨタ自動車のボディーショップネットワークに、BASFの自動車補修用塗料のプレミアムブランドGlasurit®とR-M®を提供できることを光栄に思います。」[1] 日本では非売品[2] 日本では導入未定※この資料は BASF本社(ドイツ)が 2025年6月5日に発表した英語のプレスリリースをBASFコーティングスジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。■BASFのコーティングス事業部についてBASFのコーティングス事業本部は、革新的な自動車用塗料、自動車補修用塗料、装飾用塗料、メタル、プラスチック、ガラス基板など幅広い産業での表面処理およびそれらの応用に必要なプロセスの開発、生産、販売を行っています。これらのポートフォリオは、新しい市場や事業開発を目指すInnovation Beyond Paint(塗料を超えたイノベーション)プログラムによって提供してまいります。私たちは、先進的なパフォーマンス・ソリューションを創造し、世界中のパートナーのニーズを満たすために、パフォーマンス、デザイン、新しいアプリケーションを推進しています。BASFは、ヨーロッパ、北米、南米、アジア太平洋地域の拠点のネットワークを活用することで、お客様の利益のために、専門的でグローバルなチームのスキル、知識、リソースを提供しています。2024年におけるBASFコーティングス事業本部の世界の売上高は約43億ユーロでした。Solutions beyond your imagination(想像をはるかに超えたソリューション)。BASFコーティングスの詳細情報は https://www.basf-coatings.com (英語)をご覧ください。■BASFについてBASF(ビーエーエスエフ)は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追及しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約112,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント(ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション&ケア)、スタンドアローン事業の事業セグメント(サーフェステクノロジー、アグロソリューション)から成ります。2024年のBASFの売上高は653億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所(BAS)に上場しているほか、米国預託証券(BASFY)として取引されています。BASFの詳しい情報は https://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。