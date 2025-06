ベンチャーキャピタル「ON & BOARD」による出資コミット創業支援プログラム 第3期「Out of BOUNDS」応募受付を開始！

ON&BOARD株式会社

ON&BOARD株式会社(所在地:東京都港区虎ノ門、代表取締役:下平将人、中山航介 以下「当社」)は、6/10(火)から7/10(火)までの期間、創業支援プログラム・第3期「Out of BOUNDS(アウトオブバウンズ)」の参加者の募集を実施いたしますのでお知らせいたします。

「Out Of BOUNDS」は、革新的な事業テーマの発掘と、その実現を支援するスタートアップスタジオです。過去の「Out of BOUNDS」では、有望な事業仮説を持つ起業家が、多くの国内外の有力CVC・エンジェル投資家・事業会社に向けて、熱いピッチを繰り広げ、実際に資金調達に成功・具体的に資金調達の話が進展するなど、目覚ましい成果を上げています。

第3期となる本プログラムでは、採択時にON&BOARDからの出資をコミット。約3ヶ月の濃密な期間を通じて、参加者の皆様と共に事業テーマの発見から検証、事業仮説の構築、事業計画の策定、そして最終的なデモデイでの発表までを力強くサポートいたします。

「Out of BOUNDS」で、あなたの眠れる可能性を解き放ちませんか?

■創業支援プログラム・第3期「Out of BOUNDS」ウェブサイト

「Out of BOUNDS」参加申込 :https://onboardvc.com/contact_program_biz/

https://onboardvc.com/outofbounds/

■創業支援プログラム・第3期「Out of BOUNDS」説明会

ON&BOARDメンバーが創業支援プログラム第3期「Out of BOUNDS」を詳しく解説いたします。応募を悩んでいる方はまずはこちらにご参加下さい。

プログラムの解説に加えて、第1期「Out of BOUNDS」に参加いただいたスタートアップ起業家の方とのスペシャルセッションを予定しています。

日時:6月18日(水)19:00~

申し込みリンク:https://lu.ma/9q41xiba

■創業支援プログラム「Out of BOUNDS」Demo Dayの様子

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-HQkBs4jZa4 ]

プログラムについて

■プログラムに参加するメリット

1.有望な事業テーマに出会えて、専門家と事業をブラッシュアップできる

当社が有望と考える事業テーマや切り口の案をご提供。事業開発経験豊富なメンバー含む専門家との議論、検証を通じて、プロダクト開発、競争戦略の方向性(構造的な事業の勝ち筋)を定めるなど事業のブラッシュアップができます。

ON&BOARD内には、日本初グローバル・大手IT企業で事業開発等経験者、数千億円規模でのスタートアップのエグジット経験を有する現役の社長、戦略コンサルタント、多数のトラックレコードがあるペンチャーキャピタリスト、プロダクトマネージャー、エンジニア、AI研究者、弁護士、薬剤士、公認会計士、採用・人事、組織作り等の専門家等がおり、創業に必要なリソースを提供します。

2.本業を続けながら検証を進める、起業リスクを最小限にする仕組み

本業を続けながら、検証を進め、当社内で事業基盤を整えたのちに、起業をするというステップで進めるため、起業リスクを最小限にすることが出来ます。

また、Facebookの創業初期のように受託開発などキャッシュカウとなる事業を持ちつつ、新規性の高いテーマを探している起業家が検証する場所としてもピッタリです。

3.創業資金調達、創業メンバー探し、グローバル展開への支援がある

プログラム開始時に当社からプレシード出資をさせていただきます。またデモデイでは100名以上の投資家の前でピッチを行っていただき、大型調達に繋げていただけます。

また、同じく起業を目指す仲間と出会い、議論する機会をオンライン、オフラインで多数設けているため、将来の創業メンバーが見つかるかもしれません。

当社のネットワークを生かして、海外VCの紹介、海外展開を見据えた経営人材の紹介など、早期グローバル展開を見据えたプロダクト作り~体制構築の支援にも注力しています。

4.スタートアップ起業家にとって必要な実践的経営知見ノウハウの獲得

全500ページにわたるスタートアップ経営のノウハウ資料のご提供や、資料を用いた実践的な講義を実施します。

またシリーズA前後の起業家や上場前後の起業家をお呼びし、スタートアップ起業とは何かリアルに学べます。

5.サービスコンセプト、デザインやMVP開発やランディングページ作りまで指南&伴走支援

ON&BOARDに所属する現役フルスタックエンジニアやプロダクトマネージャ経験者が、プロダクト開発支援、MVP開発、LP制作、及び初期マーケティングを支援いたします。また外部の実績あるデザイン&開発会社との連携も可能です。

6.法律事務所とのコラボ勉強会やセミナーを通した起業専門知識・ノウハウが得られる

Out of BOUNDS勉強会を通じ、起業に必要な知識であるマーケティング・IPO・契約に関する専門講義だけでなく、特別講義として法律事務所Zelo様、MOLE様とのコラボ勉強会も開催予定です。起業に必要な様々な領域の専門知識・ノウハウのキャッチアップが可能です。

■スタートアップ経営の勉強会

「Out of BOUNDS」では、プロダクト開発・ファイナンスなどスタートアップ経営の勉強会の開催を予定しています。

その一環として、今回もSmartHR 代表取締役CEOの芹澤さんの勉強会へのご登壇が決定しました。

当日は、CEOとして、創業期のPMFの目指し方、開発の仕方、チーム作り、複数プロダクト展開のポイントなどについてお話を伺います。

■プログラムの流れ

■募集/エントリー詳細

■支援メンバー

■ユニコーン企業の社長に聞くスタートアップ経営

前回に引き続きSmartHR芹澤様による特別勉強会も予定しております。

「Out of BOUNDS」参加申込 :https://onboardvc.com/contact_program_biz/





※デモデイは事業戦略、プロダクトのデモ、トラクション実績の発表の場の位置づけとなります。金融商品取引法等の関連法令を考慮し勧誘行為に該当しないプレゼン内容となるよう事前確認を行います。

■前回の参加者からの声

Descarty株式会社 濱田 洋太さん

事業の解像度を高め、本質的な課題を発見

知識豊富な投資家からの具体的なフィードバックは、エンジニア以外への伝え方を考える良い機会になりました。事業ポテンシャルや海外動向の示唆もいただき、領域の解像度が格段に上がりました。最終ピッチでの多くの投資家からの率直な意見で、より深いペインポイントに気づけたことも大きな収穫です。仮説を具体化したいフェーズの起業家には、非常に有益なプログラムだと思います。

株式会社プロ人材機構 高橋 啓さん

「誰の何の課題を解決するのか」。この言葉を頭で理解するだけではなく、問いの繰り返しにより、解像度をより上げていくことができました。特に、自身の事業を改めて深く見つめ直し、俯瞰的な視点と戦略的な思考を養うことができた点は、今後の経営において大きな財産となりました。

起業を目指す方、あるいは起業初期の方にとって、このプログラムに参加しない理由は見当たりません。「Out of BOUNDS」で得られる学びと成長は、間違いなく事業と経営者自身を飛躍的に進化させてくれます。この貴重な機会を、ぜひ多くの方に活かしていただきたいと心から思います。

会社設立予定 黒田 大朗さん

起業家としてのスタートラインに立てた

キャピタリストの竹内さんとほぼ毎日メッセージのやり取りや、毎週MTGをする中で、自分が知っていると思っていた医療の世界がいかに複雑かつ難しく、結局自分は何も分かってなかったんだなということを痛感する日々でした。孫子の最も有名な一節で、「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」とありますが、この2ヶ月半で自分が行ってきたことは、まさに敵を知る方法をhands onで学ばせて頂いたということだと考えています。これからは己を知り、考えながら戦っていけば必ず大きくグロースできると確信しています。本当にありがとうございました!

会社設立予定 九鬼 嵩典さん

創業前イチオシのプログラム

Out of boundsは、投資家目線ではなく、同じ起業家の視点に立つON&BOARD所属の実務家メンターが、深夜含めスケジュールを合わせて伴走いただきながら、理論ではなく即効性の高い現場で使えるノウハウを惜しみなく提供してくれます。さらに、単なる一律ワークショップではなく、起業家それぞれの課題やステージに応じてセッション内容をカスタマイズしてもらえるため、デザイン思考講座のような画一的プログラムに時間を奪われることなく、自分にとって本当に必要なアドバイスだけを受けられるのが大きな魅力です。そして何より、本業との両立が求められる創業前の忙しさをふまえ、目的ベースで柔軟に日程も内容も調整をしてもらえるため、安心してプログラムに集中できる点が、創業準備中の私たちには最適な支援でした。また最後のピッチには100名を超える数多くの投資家の皆様が来られ、その投資家の方々とのネットワーキングやご助言もプログラムが終わった今も財産となっています。創業前のOut of Bounds、イチオシです!

■会社概要

社名:ON&BOARD株式会社

ファンド名:ON&BOARD投資事業有限責任組合

ファンド設立:2024年6月

代表取締役:下平 将人、中山 航介

所在地:〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階(CIC Tokyo内)

事業内容:ベンチャーキャピタルファンドの管理・運営及びインキュベーションに関する事業

URL:https://onboardvc.com/

ON&BOARD TIMES

「起業の今を知り、今動く」をテーマにスタートアップ経営や事業創造、ディープテックやGo / BornGlobal等も含めた、様々なテーマについて、動画、音声、記事で配信して参りますので、ぜひ定期購読いただき、最新の情報をご確認ください。

https://onboardvc.com/media/all/

