¡Ö¥Ð¥¹½éÇ¤±¿Å¾¼Ô¶µ°é¡×¤Î·èÄêÈÇ¡ªe¥éー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¡×¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½ ¡õ ²Á³Ê²þÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ö¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆïÌÚ¿ò±ä¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±¿Í¢»ö¶È¼Ô¸þ¤±°ÂÁ´¶µ°ée¥éー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂç¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ð¥¹½éÇ¤±¿Å¾¼Ô¶µ°é¡×¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¼õ¹ÖÊ¬¤«¤éÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÉ¬¤º¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý¼ÔÂ¦¤Î¶µ°éÉéÃ´¤ä½àÈ÷ºî¶È¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¡¢¥Ð¥¹¶È³¦¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë£¶¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.Ë¡ÄêÆâÍÆ¤ò´°Á´ÌÖÍå¡£¡ÖºÂ³Ø10»þ´Ö¡×¤Î¤¦¤Á8»þ´Ö¤òe¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ç¥«¥Ðー¡ª
¸½¾ì¸¦½¤¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¶µºà¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê°Â¿´¤È¹â¤¤´°À®ÅÙ¡£
£².¹Åç¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ´Æ½¤¡Ö¼Â¼Ö¤òÍÑ¤¤¤¿ºÂ³Ø¸¦½¤¡×»²¹Í¥Æ¥¥¹¥È¼ýÏ¿¡ª
»Ä¤ê£²»þ´ÖÊ¬¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ºÂ³Ø¸¦½¤¤ÎË¡ÄêÍ×·ï¤ò´°Á´¥Õ¥©¥íー¡£
¸½¾ì»ØÆ³¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿»²¹Í¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¶µ°é¤Î¼Á¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
£³.¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥É¥é¥ì¥³±ÇÁü¡ª
¥ê¥¢¥ë¤Ê»ö¸Î»öÎã¡¢¥Ò¥ä¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥È»öÎã¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢´í¸±Í½ÃÎÎÏ¤òÅ°Äì¶¯²½¡£
£´.CG¤ò³èÍÑ¤·¤¿KYT¹ÖºÂ¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª
ÃÎ¼±½¬ÆÀ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª³Ø½¬¤«¤éÂÎ¸³·¿³Ø½¬¤Ø¡£
£µ.¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡×¤òÂ¿³ÑÅª»ëÅÀ¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¥³¥é¥à¤¬ËþºÜ¡ª
±¿Å¾»þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ä¿´¹½¤¨¤Ê¤É±¿Å¾¼Ô¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥é¥à¤ò¿·¼ýÏ¿¡£
£¶.¹Ö½¬Á°¸å¤Î¼ÂÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ç¸ú²Ì¤ò¸«¤¨¤ë²½¡ª
³Ø½¬À®²Ì¤ò¿ôÃÍ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤é¡Ö³Ø¤Ö¤À¤±¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£
¸¦½¤¸å¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤Ä»ØÆ³µÏ¿Êí¤â¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¡£
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§(³ô)¥«ー¥ïー¥¯¥¹
¢¡ e¥éー¥Ë¥ó¥°³Ø½¬¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ö¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¡×¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤«¤é¼õ¹Ö½¤Î»¤Þ¤Ç´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¥Ð¥¹¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
- »þ´Ö¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡£¶ÈÌ³¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¡£
- »æ¶µºà¡¦ÂÐÌÌ¸¦½¤¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉýºï¸º
¶µºà½àÈ÷¤äµÏ¿Êí¤ÎºîÀ®¡¢¸¦½¤¤Ë¤«¤«¤ë´ÉÍý¼Ô¤Î»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¥¼¥í¤Ë¡£
- ºÇ¿·¤ÎË¡Îá¡¢¥Æー¥Þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î³Ø½¬¶µºà
Ë¡Îá²þÀµ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë³Ø½¬¶µºà¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¡£
- ¶µ°é¶µºà¡¢»ØÆ³µÏ¿Êí¤â¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¤´Äó¶¡
´Æºº¤Ë¶¯¤¤-³Î¤«¤Ê°Â¿´¤È¼ÂÀÓ¡¢¤½¤ì¤¬¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸úÎ¨À¡¦ÍøÊØÀ¡¦³Î¼ÂÀ¡×
º£¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤°ÂÁ´¶µ°é¤Î·Á¤ò¡¢¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¤¬Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¥Ð¥¹½éÇ¤±¿Å¾¼Ô¶µ°é¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://promote.good-learning.jp/course/beginner-bus/
¢¡²Á³Ê²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¼õ¹Ö²Á³Ê¤ò²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ªÇ¯´Ö·ÀÌó¤Ê¤·¡¡
8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢ª 11,550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ªÇ¯´Ö·ÀÌó¤¢¤ê¡¡
5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢ª 7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½¼¼Â¤·¤¿¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ê¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÆü
2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¼õ¹ÖÊ¬¤«¤é¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡³«»Ï¡ª
¥Ð¥¹½éÇ¤±¿Å¾¼Ô¶µ°é¤Î¿·´ð½à¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¥Ð¥¹½éÇ¤±¿Å¾¼Ô¶µ°é :
https://promote.good-learning.jp/course/beginner-bus/
¢¡¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¤Î³µÍ×
¡Ö¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¡×¤Ï2019Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¡Ö°ÂÁ´¶µ°é¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·ー¡¦¥È¥é¥Ã¥¯»ö¶È¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê»ØÄê¤Î°ÂÁ´¶µ°é¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê°ÂÁ´¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢2025Ç¯6·î¸½ºß¡¢1,000»ö¶È¼Ô¡¦50,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¶µ°é¶µºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹â¤¤¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤ä¥Ð¥¹¶¨²ñ¡¢¸òÄÌ¶¦ºÑ¤Ë¤â¸ø¼°¶µºà¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¿®ÍêÀ¤ò³ÎÎ©¡£¤µ¤é¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤Î¡Ö±¿Í¢°ÂÁ´¼èÁÈ»öÎã¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¸¦½¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö±¿Í¢°ÂÁ´¼èÁÈ»öÎã(https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyuanzen_torikumi_all.html)¡×
¢£¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://promote.good-learning.jp/
¢£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@goodlearning_2022
¢£¸ø¼°Facebook¥Úー¥¸
https://www.facebook.com/goodlearning.cabstation
¢£¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/good_learning_
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ö¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èËÌ¿·½É2-21-1¡¡¿·½É¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥ïー4F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÆïÌÚ ¿ò±ä
ÅÅÏÃ¡¡¡§03-6304-0101
URL ¡§https://www.cab-station.com/
¡¦ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥°¥Ã¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ª»öÌ³¶É¡¡Ã´Åö¡§ÎëÌÚ¡¡
ÅÅÏÃ¡§050-1791-5629
MAIL¡§icts01@cab-station.com