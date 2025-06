¡Ú¥¢¥¸¥¢8¥«¹ñ*¤Ø³ÈÂçÃæ¡ª¡Û¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨93.3%**¤Î¤È¤í～¤êÀ¸W¥Ó¥¿¥ß¥óC***ÈþÍÆ±Õ¡ØFru:C¥Ó¥¿¥ß¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÇä¤ê¾å¤²±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡ª

株式会社エクラ*輸出国:中国・香港・台湾・シンガポール・マレーシア・ベトナム・タイ ほか、**2024年2月~2024年4月までのfru:C美容液定期継続率、***テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビルEX(有効成分),リン酸L-アスコルビルマグネシウム(保湿成分)、****毛穴の目立つ肌にうるおいを与える

株式会社エクラ(代表取締役:本多智史)が展開するスキンケアブランド「Fru:C」は、さまざまな毛穴*・シミ悩み**にアプローチする、高濃度***ビタミンC美容液『Fru:Cビタミンドロップ』がシリーズ累計190万本****突破いたしました。

「日本で買って帰りたい!」と話題。リピート率93.3%*の実力!

海外におけるビタミンCスキンケアの需要は高い傾向にあり、特にブライトニング効果を重視する消費者からの需要は大きく、近年ますます注目されています。

Fru:Cシリーズは、インバウンド需要の高い主要店舗で取り扱い中。実際のインバウンド店舗の売り場を見てみると、「お土産にまとめ買いしたい」という訪日外国人のニーズに応えて、幅広く展開されています。

都内のインバウンド店舗のバイヤーに話を伺うと、スマートフォンで商品画像を見せての指名買いが1日2桁以上あるという。

また、まとめ買いする方が多く、訪日する度に購入買い足して、お土産にも良いと好評だとのこと。

2025年4月 訪日外客数が“単月過去最高”記録!まだまだ伸びるインバウンド市場

出典:日本政府観光局(JNTO)https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20250521_1615-1.pdf

日本政府観光局によると、2025年4月の訪日外客数は 3,908,900 人で、前年同月比では 28.5%増となった。過去最高であった 2025 年 1 月の 3,781,629 人を上回り単月過去最高を記録し、単月として初めて 390 万人を突破した。とのこと。

記の内容から今後もインバウンド市場は伸び続ける傾向だと読み取れます。

Fru:Cシリーズ中国・香港・台湾・シンガポール・マレーシア・ベトナム・タイなどのアジア8カ国へ。海外販路を拡大中!

2023年~2024年の間に海外販路が拡大。

現在8カ国でFru:Cシリーズが展開されています。売り上げも右肩上がりに伸びています。

@コスメ香港店でも堂々の第2位!*

*2025年5月末時点

中国版インスタグラム中国SNS「小紅書(RED)」でも投稿が続々と!

LDK the Beautyで5冠達成*の【fru:C】のプレミアム版!ビタミンC

濃度150%U P!** “Fru:Cビタミンドロップ”

LDK the Beautyで5冠達成*のオールインワン高濃度**ビタミンC美容液【fru:C】が医薬部外品にバージョンアップして販売中。

ビタミンC濃度150%UP!**とろ~り濃密!生WビタミンC***美容液で毛穴****・シミ悩み*****にアプローチします。

1回使い切りの個包装ソフトアンプル美容液だから、

毎日開けたてのフレッシュなビタミンCをお肌に届けることができます。

レモングラス・ゆずの天然精油を配合しているので、フルーティな香りです。

*LDK the Beauty2023年8月号/LDK the Beauty2023年2月号/10 LDK the Beauty2023年5月号、**当社比、***テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビルEX(有効成分),リン酸L-アスコルビルマグネシウム(保湿成分)、****毛穴の目立つ肌にうるおいを与える、*****メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

・日本初!*医薬部外品 美白美容液**

BFS充填法による瞬間密封製法で容器を作ると同時に美容液を充填し、1回使い切りの個包装にすることで、毎日開けたての新鮮な美容液でケアができます。

*BFS充填での医薬部外品(2024年10月時点)、**メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

・攻めるC・守るCの生WビタミンC処方

油溶性ビタミンC*と水溶性ビタミンC**のW処方により、即攻性***×浸透力****×持続力*****を実現しました。

*テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビルEX(有効成分)、**リン酸L-アスコルビルマグネシウム(保湿成分)、***すぐ使えること、****角質層まで、*****うるおいの持続

・ビタミンC特有のピリピリ・キシキシを解消!

独自製法ホワイトCカプセル(R)によって、ビタミンCをヒアルロン酸のカプセルで包み込んでいるから、肌あたりマイルド。高濃度ビタミンCにありがちなピリピリとした刺激感を感じにくいお作りとなっています。

【8つの無添加処方】

・界面活性剤フリー

・パラベンフリー

・アルコールフリー

・合成香料不使用

・合成着色料不使用

・シリコンフリー

・無鉱物油

・合成高分子フリー

●商品概要

ブランド名:Fru:C(フルーシー)

商品名:Fru:Cビタミンドロップ

1mL×28包

商品価格:4,400円(税込)

Made in Japan

▼公式HP:

https://www.fru-c.com/

▼公式X(旧Twitter):

https://twitter.com/fruc_beauty

▼公式Instagram:

https://www.instagram.com/fruc.beauty/

▼note:

https://note.com/thec_beauty

●会社概要

株式会社エクラ

代表取締役会長 本多智史

〒160-0023

東京都新宿区西新宿7-9-18

第三雨宮ビル 4階

03-6721-5793

https://eclat-inc.co.jp/