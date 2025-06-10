¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¼Ô¤Î£¶³ä¤¬£´£°～£¶£°Âå¡ªÃæ¹âÇ¯¤Ë¡È»É¤µ¤ë¡É´ÛÆâ¥ì¥·ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ï¡©
¾¦¶È»ÜÀß¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»Ù±ç¥Äー¥ë¡Ö¥ì¥·¥ê¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë»³ÍÛ¥Õ¥¡ー¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Ìî ²í½Ó¡Ë¤Ï¡¢´ÛÆâ¥ì¥·ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²Ã¼Ô·¹¸þ¤ÈÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ »ñÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤³¤Á¤é¤«¤é(https://sanyo-fast.com/download-document/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e3%81%ae6%e5%89%b2%e3%81%8c40%e3%80%9c60%e4%bb%a3%ef%bc%81%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%aa%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%81%ab/)¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½
¢¨¶¥¹çÂ¾¼ÒÍÍ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼︎ ¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
Â¿¤¯¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬´ÛÆâ¥ì¥·ー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î±þÊç¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤·¤«»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¤È¤¤¤¦·üÇ°¤«¤é¡¢Æ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥ì¥·¥ê¡×Æ³Æþ»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¡¢
¼ÂºÝ¤ËºÇ¤â»²²ÃÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎ ËÜ»ñÎÁ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¼ÂºÝ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÍøÍÑ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»²²Ã¼ÔÂ°ÀÊ¬ÀÏ
- Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤Î»²²ÃÎ¨¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤È¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±
- ¹âÎð¼Ô¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÀß·×¤ÈÆ³ÀþÀß·×¤Î¹©É×
- Æ³Æþ»öÎã¤ÈÆÀ¤é¤ì¤¿¸ú²Ì¡ÊÍè´ÛÂ¥¿Ê¡¢Çä¾å¸þ¾å¤Ê¤É¡Ë
◼︎ ÁÛÄêÆÉ¼Ô
- ¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÈÎÂ¥¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂåÍýÅ¹¡¦À©ºî²ñ¼ÒÍÍ
- ½¸µÒ»Üºö¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼ÔÍÍ
¢§ »ñÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤³¤Á¤é¤«¤é(https://sanyo-fast.com/download-document/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e3%81%ae6%e5%89%b2%e3%81%8c40%e3%80%9c60%e4%bb%a3%ef%bc%81%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%aa%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%81%ab/)¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½
¢¨¶¥¹çÂ¾¼ÒÍÍ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼︎ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Äー¥ë¡Ö¥ì¥·¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ì¥·¥ê¡×¤Ï¡¢¥ì¥·ー¥È¡¦ÎÎ¼ý½ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUI¤È¹â¤¤¥æー¥¶ーÂÐ±þÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¡¦±þÊç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢SNS¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢±þÊç¾ðÊó¤ÎÊ¬ÀÏ¤äÍè´Û·¹¸þ¤Î²Ä»ë²½¤â¼Â¸½¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼︎ ²ñ¼Ò³µÍ×
»³ÍÛ¥Õ¥¡ー¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ãÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡ä¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2ÃúÌÜ12-13-2
¡ãÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡ä¢©542-0063 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅìÊ¿2ÃúÌÜ5-7 ¾åÏ»¥Ó¥ë602
TEL: 06-6768-8708
Email: contact@sanyo-fast.com
Website: https://sanyo-fast.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥·¥ê¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢UGC¼«Æ°¼ý½¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¿¥«¥Ï¥Ã¥·¥å¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡